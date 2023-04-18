Україна стала найбільшим постачальником яблука в Узбекистан, випередивши Польщу

У січні 2023 року Україна стала найбільшим постачальником яблука на ринок Узбекистану, не зважаючи на тривалу російську військову агресію, складну й дорогу логістику та численні труднощі з експортом агропродукції.

Про це повідомляє проект EastFruit.

Зазначається, що за січень 2023 року експорт яблука з України до Узбекистану сягнув 360 тонн і на 24% перевищив обсяги постачань того самого місяця 2022 року.

Крім того, українське яблуко витіснило з ринку Узбекистану в січні яблуко з Ірану, Молдови та Туреччини. Поставки свіжого яблука з цих країн до Узбекистану впали в 32 рази, в 3 рази й в 4 рази відповідно.

До речі, Україну за обсягами поставок яблука в Узбекистан у січні майже наздогнала Польща, яка експортувала 351 тонну яблука на цей вельми прибутковий ринок збуту.

Згідно моніторингупроекту, оптові ціни на свіже яблуко сорту “Голден Делішез” в Україні та Польщі в січні 2023 року були втричі нижчими, ніж в Узбекистані.

Водночас ціни в Молдові були трохи вищими, ніж в Україні та Польщі. У лютому 2023 року ціни на яблуко в Узбекистані продовжували зростати, але залишалися стабільними в Україні та Польщі, роблячи експорт до Узбекистану ще більш прибутковим.

Зазначимо, що в грудні 2022 року Україна експортувала до Узбекистану 274 тонни свіжого яблука, а в листопаді, коли на ринку Узбекистану було, як і раніше, багато місцевого дешевого яблука – 39 тонн.

У 2022 році експорт українського яблука до Узбекистану сягнув свого піка в лютому-квітні, коли протягом трьох місяців було експортовано понад півтори тисячі тонн свіжого українського яблука в цю центральноазіатську країну.

Нагадаємо, українські виробники відновили експорт свіжого яблука до країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії, зокрема, Малайзії.

Також вітчизняна компанія "Сади Дніпра" (ТМ UApple) продовжує розширювати географію фруктового експорту і поставила контейнер яблук до ще однієї країни Субсахарської Африки – Екваторіальної Гвінеї.

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