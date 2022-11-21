Всупереч війні: Україна продовжує відкривати нові ринки збуту яблука в Африці

Вітчизняна компанія України "Сади Дніпра" (ТМ UApple) продовжує розширювати географію фруктового експорту і нещодавно поставила контейнер яблука до ще однієї країни Субсахарської Африки – Екваторіальної Гвінеї.

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Про це повідомляє EastFruit

Зазначається, що раніше компанія регулярно постачала своє яблуко до багатьох екзотичних країн Африки та Азії, навіть експортувала фрукти до Сомалі.

Однак після блокування Українських портів Чорного моря і початку повномасштабного вторгнення РФ постачання у віддалені країни стали практично неможливими. Тому керівництву компанії довелося терміново шукати альтернативні логістичні рішення, і розширювати постачання яблука на ринки країн Євросоюзу.

"Поставляти яблуко до Субсахарської Африки завжди було дуже непросто, навіть за умов, коли Україна могла відправляти морські контейнери зі своїх портів. Логістика і тоді була дуже дорогою, а контейнер перебував у дорозі дуже довго. Навіть у Сінгапур та Малайзію постачати свіже яблуко було набагато простіше і дешевше" – пояснює Олександр Пахно, керівник компанії "Сади Дніпра".

За його словами, такий експорт під час війни дуже дорогий.

"Однак, ми розуміємо, що без експорту розвиток садівничого бізнесу в Україні неможливий. Тому ми продовжуємо брати участь у міжнародних виставках, шукати нові ринки збуту, знаходити логістичні можливості та рішення та підтримувати зв’язок із нашими клієнтами", – каже Пахно.

"Українське яблуко має чудову репутацію на Близькому Сході й стало справжнім відкриттям та навіть трендом для імпортерів із Субсахарської Африки у 2020-2021 роках. На цьому фоні робота команди "Садів Дніпра" – це величезний внесок у збереження та майбутній розвиток усього садівничого бізнесу усієї України. Адже піти з ринку легко, а повернутися на нього буде набагато складніше. Вже зараз ми бачимо, як постачальники з Сербії активно займають ніші України, що звільнилися. І навіть яблуко з Молдови, якому Росія також закрила доступ до свого ринку, потроху намагається йти слідами українських постачальників", – каже Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Аналітики EastFruit зазначають, що однією з переваг реалізації яблука в Африку є можливість продажу плодів порівняно невеликого калібру, які не мають високого попиту на внутрішньому ринку України та в ЄС за порівняно високою ціною.Це частково компенсує високі витрати на логістику. Але найголовніше – це те, що Африка має великий потенціал нарощування імпорту яблука, що є тут екзотичним фруктом. Адже економіка багатьох країн регіону зростає досить швидко, як і населення цих країн.

Нагадаємо, через війну виробники яблука не мали можливості вносити достатню кількість засобів захисту у своїх садах. До того ж цього року фермери зіштовхнулися із несприятливими погодними умовами. Зокрема, вересень був дощовим. Все це негативно вплинуло на якість яблука.