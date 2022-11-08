Проблеми зі зберіганням та збутом. Чи зможуть садівники забезпечити яблуками Україну та ринок експорту

В цьому році українські садівники зіштовхнулись з низкою проблем. Россійські окупанти знищили підприємства на Сході країни, через брак коштів у державі фермери практично не отримують підтримки для розвитку садів, відключення електроенергії змушує якнайшвидше реалізувати яблука тому що тривале зберігання продукту в таких умовах дуже ризиковане. Зараз галузь намагається вижити фінансово та забезбечити Україну та ринок експорту продуктом. Що відбувається з ринком яблук та чи зможуть садівники забезпечити Україну та ринок експорту продуктом, розповідає Delo.ua.

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Цього року в Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Харківській та інших областях, де тривали бойові дії, частина садів постраждали або були знищені російськими окупантами. Підприємства в цих регіонах мали сади зі значними площами, сортувальні цехи та інфраструктуру для зберігання. Ці підприємства мали сильні позиції на регіональних ринках та забезпечували яблуками місцевих жителів. Частина з них ще й досі знаходяться в окупації.

“Треба розуміти, що таке підприємство не може повноцінно релокуватись. Обладнання ще можна перевезти, а сади - ніяк. Сад - це велика фабрика під відкритим небом, де "виробничі лінії" - дерева ростуть в землі. Тому деякі фермери з прифронтових регіонів змогли перевезти лише обладнання до західних областей”, - коментує керівник підприємства-експортера яблук USPA Fruit Володимир Гуржій.

Чи вистачить яблук для внутрішнього споживання, експорту та переробки

Виробництво і подальший продаж яблука розподіляється на два канали - споживання у свіжому вигляді, а цей канал завжди був менший, ніж той об'єм, який відправляють для переробки і подальшого виробництва соків. Приблизно 40% врожаю йде для внутрішнього споживання, а 60% переробляють.

Українські виробники яблук, які відправляють продукт на переробку, мають високі позиції на світовому ринку. Для прикладу, кожен третій літр яблучного соку реалізований в США виготовляється з українського концентрату. Що стосується інших продуктів, як пюре, чіпси, соки, їх частка набагато менша.

Незважаючи на війну та втрату деяких регіонів, в цьому сезоні в Україні достатньо врожаю, щоб забезпечити внутрішній ринок для споживання, частину яблук відправити на експорт і частку на переробку. Гравці ринку запевняють, що імпортувати яблука не потрібно тому, що нам вистачить свого врожаю до початку нового сезону - до вересня 2023 року.

При цьому в Україні стало менше споживачів через вимушену міграцію за кордон. Основними споживачами яблук є жінки та діти, а їх мільйони виїхали з країни через війну. Голова Ассоціації "Укрсадпром" Олександр Матвієць звертався до посольств різних країн, щоб налагодити експорт яблук, де переважно знаходяться українці.

"Ми казали, що наші люди знаходяться в різних країнах, тому просили допомогти організувати експорт яблук. Відповідь є від німецької торгово-промислової палати, але цей процес швидко не відбувається, - каже Матвієць.

Зараз українским виробникам складно конкурувати з європейськими тому, що в Європі зменшили ставку ПДВ. Ассоціація зверталась до українскьої влади, щоб місцевим фермерам також відмінили 20% ставку ПДВ, але поки що цього не сталось.

Як відключення електроенергії впливає на галузь

Зберігання яблук залежить від погодних умов. Якщо температура повітря буде близько нуля градусів, то продукт зберігати легше. При такій температурі зберігання яблук не потребує додаткових фінансових витрат на електроенергію.

Якщо фермерам все ж таки доведеться зберігати яблука в холодильних камерах, то витрати будуть рости щомісяця. А в умовах тимчасового відключення електроенергії ризики по втраті урожаю ростуть. Тому фермери, вже під час збирання урожаю, продавали яблука по низьких цінах або відправляли на переробку. При цьому, якщо фермери продовжать масово відправляти яблука на переробку і в подальшому, щоб позбутися ризиків, то переробні підприємства можуть не впоратись з великим об`ємом.

“Сьогодні виробники вимушені продавати яблука за найнижчою ціною. Тобто тих грошей, які зараз отримує виробник яблук, не буде достатньою, щоб наступного сезону виростити таку ж кількість врожаю, як в цьому році. Зараз перед виробниками стоїть задача вижити не тільки в безпековому сенсі, але й економічно і одним з виходів з даної складної ситуації є експорт, хоча і тут ще досі є багато питань" - каже керівник підприємства-експортера яблук USPA Fruit Володимир Гуржій.

Голова Ассоціації "Укрсадпром" Олександр Матвієць додає, що 20-30% об'єму холодильників знаходяться на Сході країни, але виробники зараз не можуть ними скористатись. А ті холодильні камери, які знаходяться на Півночі та Центральній Україні, не можуть стабільно працювати через постійні відключення електроенергії.

Все вище перераховане, на думку гравців ринку, свідчить про те, що підстав для зростання цін на яблука немає.