Проблемы с хранением и сбытом. Смогут ли садоводы обеспечить яблоками Украину и рынок экспорта

В этом году украинские садоводы столкнулись с рядом проблем. Российские оккупанты уничтожили предприятия на Востоке страны, из-за нехватки средств в государстве фермеры практически не получают поддержки для развития садов, отключение электроэнергии заставляет как можно быстрее реализовать яблоки, потому что длительное хранение продукта в таких условиях очень рискованно. Сейчас отрасль пытается выжить финансово и обеспечить Украину и рынок экспорта продуктом. Что происходит с рынком яблок и смогут ли садоводы обеспечить Украину и рынок экспорта продуктом, рассказывает Delo.ua.

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В этом году в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской и других областях, где шли боевые действия, часть фруктовых садов пострадала или были уничтожены российскими оккупантами. Предприятия в этих регионах имели сады со значительными площадями, сортировочные цеха и инфраструктуру для хранения. Эти предприятия имели сильные позиции на региональных рынках и снабжали яблоками местных жителей. Часть из них до сих пор находятся в оккупации.

“Нужно понимать, что такое предприятие не может полноценно релоцироваться. Оборудование еще можно перевезти, а сады – никак. Сад – это крупная фабрика под открытым небом, где "производственные линии" – деревья растут в земле. Поэтому некоторые фермеры из прифронтовых регионов смогли перевезти только оборудование в западные области”, - комментирует руководитель предприятия-экспортера яблок USPA Fruit Владимир Гуржий.

Хватит ли яблок для внутреннего потребления, экспорта и переработки

Производство и последующая продажа яблока распределяется на два канала – потребление в свежем виде, а этот канал всегда был меньше, чем тот объем, который отправляют для переработки и последующего производства соков. Приблизительно 40% урожая идет для внутреннего потребления, а 60% перерабатывают.

Украинские производители яблок, отправляющие продукт на переработку, имеют высокие позиции на мировом рынке. К примеру, каждый третий литр яблочного сока реализованный в США производится из украинского концентрата. Что касается других продуктов, как пюре, чипсы, соки, их доля гораздо меньше.

Несмотря на войну и потеря некоторых регионов, в этом сезоне в Украине достаточно урожая, чтобы обеспечить внутренний рынок для потребления, часть яблок отправить на экспорт и долю на переработку. Игроки рынка уверяют, что импортировать яблоки не нужно потому, что нам хватит своего урожая к началу нового сезона – к сентябрю 2023 года.

При этом в Украине стало меньше потребителей из-за вынужденной миграции за границу. Основными потребителями яблок являются женщины и дети, а их миллионы уехали из страны из-за войны. Председатель Ассоциации " Укрсадпром " Александр Матвиец обращался в посольства разных стран, чтобы наладить экспорт яблок, где преимущественно находятся украинцы.

"Мы говорили, что наши люди находятся в разных странах, поэтому просили помочь организовать экспорт яблок. Ответ есть от немецкой торгово-промышленной палаты, но этот процесс быстро не происходит", - говорит Матвиец.

Сейчас украинским производителям сложно конкурировать с европейскими потому, что в Европе снизили ставку НДС. Ассоциация обращалась к украинским властям, чтобы местным фермерам также отменили 20% ставку НДС, но пока этого не произошло.

Как отключение электроэнергии влияет на отрасль

Хранение яблок зависит от погодных условий. Если температура воздуха будет около нуля градусов, продукт сохранять легче. При такой температуре хранение яблок не требует дополнительных финансовых затрат на электроэнергию.

Если фермерам все же придется хранить яблоки в холодильных камерах, то расходы будут расти ежемесячно. А в условиях временного отключения электроэнергии риски по потере урожая растут. Поэтому фермеры, уже во время уборки урожая, продавали яблоки по низким ценам или отправляли на переработку. При этом если фермеры продолжат массово отправлять яблоки на переработку и в дальнейшем, чтобы избавиться от рисков, то перерабатывающие предприятия могут не справиться с большим объемом.

Сегодня производители вынуждены продавать яблоки по самой низкой цене. То есть тех денег, которые сейчас получает производитель яблок, не будет достаточно, чтобы в следующем сезоне вырастить такое же количество урожая, как в этом году. Сейчас перед производителями стоит задача выжить не только в смысле безопасности, но и экономически и одним из выходов из данной сложной ситуации является экспорт, хотя и здесь до сих пор есть много вопросов» - говорит руководитель предприятия-экспортера яблок USPA Fruit Владимир Гуржий.

Глава Ассоциации "Укрсадпром" Александр Матвиец добавляет, что 20-30% объема холодильников находятся на Востоке страны, но производители сейчас не могут ими воспользоваться. А холодильные камеры, которые находятся на Севере и Центральной Украине, не могут стабильно работать из-за постоянных отключений электроэнергии.

Все вышеперечисленное, по мнению игроков рынка, говорит о том, что оснований для роста цен на яблоки нет.