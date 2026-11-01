Apple снова стала самой дорогой компанией мира из-за страха перед ИИ

Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира, обойдя Nvidia по рыночной капитализации. Инвесторы все более осторожно относятся к технологическим компаниям, которые тратят огромные суммы на инфраструктуру искусственного интеллекта, в то время как Apple пока воздерживается от столь масштабных капиталовложений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Bloomberg.

По итогам торгов в пятницу акции Apple снизились на 1,2%, однако капитализация компании составила $5,03 трлн.

Акции Nvidia упали на 4,2%, из-за чего ее рыночная стоимость сократилась до $4,93 трлн. Таким образом, Apple опередила производителя ШИ-чипов примерно на $100 млрд.

Это первый случай с конца июля, когда Apple снова смогла обойти Nvidia по рыночной стоимости.

Инвесторов пугают затраты на ИИ

Смена лидера произошла на фоне широкой распродажи технологических акций после финансовых отчетов Intel, Amazon, Alphabet и Meta.

Инвесторов все больше беспокоит, смогут ли огромные вложения технологических компаний в дата-центры, чипы и другую ИИ-инфраструктуру обеспечить достаточную отдачу.

На этом фоне Apple, которая ограничивала капитальные затраты, стала лучшей по динамике среди технологических гигантов "Великолепной семерки". С начала 2026 года ее акции выросли на 27% — более чем вдвое сильнее бумаг Nvidia.

Большие затраты на ИИ уже привели к тому, что свободный денежный поток Alphabet и Amazon стал отрицательным. Компании все активнее обращаются к долговому рынку для финансирования инвестиций, тогда как рост процентных ставок делает такие заимствования более дорогими.

Apple, напротив, прогнозирует рост свободного денежного потока на 38% — до $142 млрд за 2026 финансовый год, завершившийся 30 сентября.

Технологический сектор пережил худший месяц с марта 2025 года

Индекс Nasdaq 100 в октябре упал на 6,7%, что стало его худшим месячным результатом с марта 2025 года.

Акции операторов дата-центров CoreWeave и Nebius Group за месяц потеряли более 30%.

Intel после резкого падения в пятницу завершила октябрь с понижением более чем на 45%. По данным Bloomberg, это самое большое месячное падение акций компании не менее 40 лет.

Напомним, накануне сообщалось, что крупнейшие технологические компании мира потеряли около $900 млрд. рыночной капитализации после публикации квартальных отчетов. Причиной массовой распродажи стал резкий рост расходов на ИИ-инфраструктуру: совокупные капитальные расходы Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet выросли до $207 млрд против $113 млрд годом ранее.