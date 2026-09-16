Искусственный интеллект от Apple: компания готовит корпоративный сервер совместно с Nvidia

Apple работает над созданием собственного корпоративного сервера на базе собственных процессоров и проводит переговоры с Nvidia по закупке их сетевого оборудования.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Ожидается, что новый продукт компания будет продавать разработчикам искусственного интеллекта, государственным органам и коммерческим компаниям.

По данным источников, масштабный проект вряд ли появится на рынке раньше 2029 года.

Планируется выпуск в двух конфигурациях: более простая версия будет работать на двух будущих чипах Apple M8 Ultra, тогда как усовершенствованная модификация будет содержать сразу четыре таких процессора.

Для эффективного объединения и подключения чипов M8 разработчики планируют использовать современную технологию Nvidia NVLink Fusion, хотя окончательное решение еще не принято, и при необходимости проект могут отменить или завершить без привлечения технологий Nvidia.

На фоне этих новостей акции обоих технологических гигантов на бирже в Нью-Йорке остались практически без изменений.

Ранее сообщалось, что Apple планирует повысить цены на свои продукты. Такой шаг обусловлен стремительным ростом стоимости микросхем памяти и накопителей, защитить потребителей от которого компания больше не в состоянии.