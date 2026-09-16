Бизнес просит отложить введение Техрегламента для колесных транспортных средств

Европейская Бизнес Ассоциация призывает перенести вступление в силу Технического регламента по колесным транспортным средствам на 1 января 2028 года из-за неготовности электронного реестра.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ЕБА.

Новый Технический регламент утверждения конструкции колесных транспортных средств, их составных частей и оборудования должен вступить в силу 27 сентября 2026 года.

Результат тестирования

По результатам тестирования бизнес нашел значительные технические недостатки Реестра сертификатов и правовую неопределенность. В частности, в системе отсутствует отображение ранее изданных сертификатов типа, нет новых электронных форм, автозаполнения и API для массового внесения данных. Кроме того, Реестр не разрешает искать документы по VIN-коду для проверок таможней и Сервисными центрами МВД.

Риски для рынка и импорта

Эксперты Автомобильного комитета EBA отмечают, что некорректное применение норм чревато блокировкой поставок оригинальных деталей и остановкой ремонта транспорта. Запуск регламента в текущем состоянии может остановить таможенное оформление колесных транспортных средств и запчастей, сделать невозможным их первую государственную регистрацию и сократить поступление в госбюджет.

Ассоциация просит профильные государственные органы перенести введение документов в действие до 1 января 2028 года и полностью согласовать технические и юридические вопросы.

Ранее сообщалось, что Украина сделала важный шаг на пути к полноценному членству в ЕС и заключению так называемого Соглашения АСАА ("промышленного безвиза") в приоритетных секторах. Кабмин принял постановление, вводящее новый Технический регламент машин .