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За восемь месяцев украинцам было предложено почти 315 тысяч вакансий: кого искали работодатели

продавец, покупатель, магазин
Наибольшее количество вакансий в сфере торговли / Freepik

За январь-август 2026 года Государственная служба занятости предложила своим клиентам около 315 тысяч вакансий. За этот же период в поисках работы в службу обратилось 484 тысячи человек.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная служба занятости Украины.

Самая большая возрастная категория среди них — люди старше 55 лет, численность которых составила 107 тысяч. Средняя продолжительность поиска новой работы без учета времени на профессиональное обучение составляет 42 дня.

Работодатели подали предложения представителям из почти 4 тысяч разных профессий.

Самые популярные и редкие профессии

Наибольшее количество вакансий зафиксировано в сфере торговли и услуг почти 59 тысяч. Наименьшее количество предложений поступило для квалифицированных работников сельского, лесного хозяйства, рыборазведения и рыболовства — 7,9 тысяч вакансий.

Среди самых популярных профессий выделяются следующие: подсобный рабочий, водитель автотранспортных средств, продавец продовольственных товаров, повар, бухгалтер, специалист государственной службы, охранник, медсестра, учитель заведения общего среднего образования, швея, администратор, сторож.

К профессиям, которые предлагались искателям реже, относятся: генетик, заведующий рынком, почвовед, юрист-международник, историк, социолог, модельер, полиграфолог, страхователь, диск-жокей, кукольник, киоскер, сатураторник, копировщик.

Добавим, в течение января – мая 2026 через Государственную службу занятости работу искали почти 341 тысяча человек.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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