За вісім місяців українцям запропонували майже 315 тисяч вакансій: кого шукали роботодавці

За січень-серпень 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала своїм клієнтам майже 315 тисяч вакансій. За цей же період у пошуках роботи до служби звернулися 484 тисячі людей.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна служба зайнятості України.

Найбільша вікова категорія серед них — люди віком понад 55 років, чисельність яких склала 107 тисяч. Середня тривалість пошуку нової роботи без урахування часу на професійне навчання становить 42 дні.

Роботодавці подали пропозиції представникам із майже 4 тисяч різних професій.

Найпопулярніші та найрідкісніші професії

Найбільша кількість вакансій зафіксована у сфері торгівлі та послуг — майже 59 тисяч. Натомість найменше пропозицій надійшло для кваліфікованих працівників сільського, лісового господарства, риборозведення та рибальства — 7,9 тисячі вакансій.

Серед найпопулярніших професій виділяються такі: підсобний робітник, водій автотранспортних засобів, продавець продовольчих товарів, кухар, бухгалтер, спеціаліст державної служби, охоронник, сестра медична, вчитель закладу загальної середньої освіти, швачка, адміністратор, сторож.

До професій, які пропонувалися шукачам найрідше, належать: генетик, завідувач ринку, ґрунтознавець, юрист-міжнародник, історик, соціолог, модельєр, поліграфолог, страхувальник, диск-жокей, лялькар, кіоскер, сатураторник, копіювальник.

Додамо, впродовж січня – травня 2026 року через Державну службу зайнятості роботу шукали майже 341 тисяча людей.