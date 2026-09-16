Єврокомісія відмовилася збільшувати квоти на українську пшеницю: що робити аграріям

Європейська комісія не планує переглядати та збільшувати квоти на імпорт української пшениці. Проте для постачальників залишається доступною пільгова квота СОТ.

Як пише Dilo, про це повідомила голова комітету УКАБ з євроінтеграції Олександра Авраменко під час конференції "Зерно і переробка 2026", передає Latifundist.com.

Чому Єврокомісія відмовила Україні

Українська сторона зверталася до Єврокомісії з офіційним запитом щодо розширення квот на зернову. Проте у ЄК нагадали, що торговельні умови між Україною та Євросоюзом переглядалися минулого року, через що додаткові зміни наразі не передбачені.

Наразі стандартна українська квота на пшеницю обсягом близько 1,3 млн тонн уже повністю вичерпана. Водночас позаквотне мито на рівні 95 євро за тонну робить подальші прямі поставки економічно невигідними та суттєво їх ускладнює.

Альтернативний варіант для агровиробників

Попри відмову, українські експортери можуть скористатися іншим інструментом — окремою загальною квотою ЄС для третіх країн, яка діє за правилами СОТ (Світової організації торгівлі). Її обсяг становить 2,3 млн тонн, і наразі вона залишається майже не використаною.

Мито на постачання в межах цієї загальної квоти становить 12 євро за тонну. В умовах обмеженої роботи чорноморської логістики цей механізм може частково компенсувати експорт до ЄС, який зазвичай спрямовувався на інші зовнішні ринки.

Нагадаємо, 6 червня 2025 року "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію.

Україна станом на 1 червня 2026 року повністю використала квоту на експорт пшениці до Європейського Союзу в межах оновленої поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA).