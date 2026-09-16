Відома мережа піцерій закриває свої заклади у всіх торговельних центрах Києва

Мережа піцерій 1708 вирішила закрити всі свої заклади у торговельних центрах Києва. Причина — зниження кількості чеків на фудкортах та падіння виторгу через повітряні тривоги.

Як пише Dilo, про це розповів співзасновник та СЕО мережі піцерій 1708 Володимир Гнатюк в інтерв’ю спільноті Poster "Реве та стогне ресторатор".

Чому мережа залишає ТРЦ

За словами співзасновника, мережа спочатку розглядала торговельні центри як спосіб швидко відкривати нові заклади. Однак із 2024 року кількість чеків на фудкортах почала постійно знижуватися.

У 2026 році мережа вже вийшла з Lavina Mall та Retroville, а останнім закладом у київських ТРЦ залишався Respublika Park.

"Ми домовилися про тимчасове послаблення орендних умов, але поки готувався цей матеріал, ухвалили рішення — повністю виходимо з усіх ТРЦ Києва", — зазначив Гнатюк. Водночас точка у Cherry Mall у Вишневому поки залишається єдиним закладом мережі у торговельному центрі.

Водночас через велику кількість повітряних тривог валовий виторг точок 1708 у торговельних центрах може просідати до 35%.

Що відбувається з продуктами

Ситуацію з постачаннями Гнатюк проблемою не вважає. Для кожної товарної позиції 1708 має основного та альтернативного постачальника.

Однак, через проблеми з логістикою виробники, зокрема моцарели та соусів, змінюють вхідну сировину. Через це може змінюватися кінцевий продукт, і він не завжди відповідає вимогам мережі. У таких випадках 1708 повертала виробникам великі партії продукції.

За попередніми оцінками мережі, у вересні фудкост може зрости приблизно на 1,5-1,8%.

"Ми вже бачимо подорожчання продукції через зміни в логістиці, ажіотаж та частковий дефіцит. Точно порахувати зростання собівартості поки складно через залишки, партійність закупівель та різних постачальників у містах", — зазначив Гнатюк.

раніше повідомлялося, що мережа ресторанів Gastro Family може закрити кілька закладів. За словами рестораторки Олени Борисової кожен ворожий обстріл або тривала повітряна тривога означають для закладів втрачених відвідувачів, простій обладнання та додаткові списання продуктів.