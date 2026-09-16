Товстолоб, форель і короп: у водойми України випустили понад 875 тисяч риб

Упродовж січня–серпня 2026 року у річки, водосховища та озера України вселили 875 247 екземплярів водних біоресурсів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Держрибагентства.

Зариблення України

Найбільше за цей період вселили товстолоба — 389 459 екземплярів. Йдеться про білого, строкатого товстолоба та їхні гібриди. Ще 307 984 екземпляри припали на струмкову форель, 141 734 — на коропа та 36 070 — на білого амура.

У вересні розпочалося зариблення річок Буковини та Закарпаття європейським харіусом, занесеним до Червоної книги України. Наразі у водойми вже випустили понад 20 тисяч мальків.

Наступним етапом стане вселення мальків дунайського лосося у водойми Карпатського регіону.

На осінь також заплановані масштабні зариблення інших водних об'єктів. Їх фінансуватимуть, зокрема, за рахунок коштів, отриманих завдяки підвищенню стартових цін на аукціонах із продажу прав на промисловий вилов.

Де та за які кошти проводять зариблення

Кампанія охопила низку областей України — від Харківської до Львівської. Основна частина вселень відбулася в межах режимів спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) — 520 260 екземплярів.

Ще 269 682 екземпляри випустили у водойми за кошти державного бюджету. Інші роботи фінансувалися за рахунок місцевих програм, громадських організацій, благодійних внесків та компенсаційних коштів.

У Держрибагентстві зазначають, що до відтворення рибних ресурсів долучаються держава, бізнес і громадські організації. За словами голови відомства Ігоря Клименка, спільна робота має сприяти відновленню іхтіофауни, покращенню екологічного стану водойм та зміцненню продовольчої безпеки.

Випуск молоді риб проводять під контролем спеціальних комісій, до складу яких входять, зокрема, працівники рибоохоронних патрулів Держрибагентства.

Нагадаємо, у 2026 році держава запланувала масштабне зариблення водойм у різних регіонах України. Програма передбачає, зокрема, відновлення популяцій аборигенних видів — щуки, судака та сома.