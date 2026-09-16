Ціна на дизель в Україні перетне позначку в 100 грн/л, а бензин вже подолав 90 грн/л

Ціна дизельного пального в мережах АЗК України вже найближчим часом може перетнути позначку в 100 грн/л.

Як пише Dilo, про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, наразі найвищі "дизельні" ціни на ринку впритул наблизились до 100 грн/л.

"Видно, що брати цей бар’єр не хочеться. Але цей драматичний момент триватиме недовго. Наприклад, бензин сьогодні в одній з мереж тихенько подолав 90 грн/л, але він безумовно лишається в "дизельній" тіні", - наголосив експерт.

Він нагадав, що вже тиждень європейські котирування дизпального тримаються +/- 1500 за тону.

Інфографіка консалтингової групи "А-95"

"По факту сьогодні собівартість останніх надходжень дизпального 95-96 грн/л, оптова ціна в центральному регіоні – 99. Відповідно, питання, "буде 100 чи не буде"?, вже треба переформулювати "коли буде вище 100?". За моїми відчуттями, це може статися вже сьогодні", - підкреслив Куюн.

Чи означає це кінець світу? Авжеж ні! Ціна летить по всій планеті. Механізмів стримування у нас немає, оскільки немає грошей, щоб знижувати податки. Скажу більше, з нового року нас чекає планове підвищення акцизу, закладене в закон ще 2024 року.

Приємного мало, але ще раз: головне, що те пальне є. І головна задача насправді щоб забезпечити постачання й в подальшому, а ризиків вистачає, ця боротьба вже розпочалась.

Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.