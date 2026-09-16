Цена на дизель в Украине пересечет отметку в 100 грн/л, а бензин уже преодолел 90 грн/л

Цена дизельного горючего в сетях АЗК Украины уже в ближайшее время может пересечь отметку в 100 грн/л.

Как пишет Dilo, об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, сейчас самые высокие "дизельные" цены на рынке вплотную приблизились к 100 грн/л.

"Видно, что брать этот барьер не хочется. Но этот драматический момент продлится недолго. К примеру, бензин сегодня в одной из сетей тихонько преодолел 90 грн/л, но он, безусловно, остается в "дизельной" тени", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что уже неделю европейские котировки дизтоплива держатся +/- 1500 за тонну.

"По факту сегодня себестоимость последних поступлений дизтоплива 95-96 грн/л, оптовая цена в центральном регионе - 99. Соответственно, вопрос, "будет 100 или не будет"?, уже нужно переформулировать "когда будет выше 100?". По моим ощущениям, это может произойти уже сегодня", - подчеркнул Куюн.

Значит ли это конец света? Конечно нет! Цена летит по всей планете. Механизмов сдерживания у нас нет, потому что нет денег, чтобы снижать налоги. Скажу больше, с нового года нас ждет плановое повышение акциза, заложенное в законе еще в 2024 году.

Приятного мало, но еще раз: главное, что это горючее есть. И главная задача действительно обеспечить поставки и в дальнейшем, а рисков хватает, эта борьба уже началась.

Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.