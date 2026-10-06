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Северный мост был восстановлен после атаки: какие работы провели

Северный мост частично закрывают на ремонт
Северный мост частично закрывают на ремонт/mistokyia

В Киеве специалисты КП "Киевавтодормост" восстановили поврежденный в результате атаки 4 октября участок Северного моста. Рабочие укрепили основание проезжей части, восстановили конструкции и дорожное покрытие.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Северный мост был восстановлен после атаки

На поврежденном участке моста сначала укрепили основание проезжей части, после чего перекрыли ее специальной металлической плитой и восстановили асфальтобетонное покрытие.

Мостовики также восстановили поврежденные конструктивные элементы, соединяющие отдельные части моста и обеспечивающие его прочность и стойкость.

До этого специалисты КП "Киевтеплоэнерго" восстановили поврежденную в результате атаки тепломагистраль. После завершения работ жителям Деснянского района возобновили поставки горячей воды.

Таким образом, коммунальные службы Киева поэтапно восстановили поврежденную инфраструктуру после атаки 4 октября.

Россия начала бить по мостам в Киеве

Ранее россияне избивали по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошло  днем 1 октября - оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта.

Мост попал под удар  и вечером 2 октября.

Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве - было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.

Автор:
Ольга Опенько

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