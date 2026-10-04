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Новости
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В Киеве дрон во второй раз атаковал Северный мост (ВИДЕО)

В Киеве дрон во второй раз атаковал Северный мост
В Киеве дрон вторично атаковал Северный мост. Фото: t.me/kyiv_hey

4 октября в Киеве российский дрон атаковал Северный мост — там поврежден дорожный холст.

Об этом   сообщил   городской голова Виталий Кличко.

Перед этим Воздушные силы ВСУ   говорили   о движении российского реактивного беспилотника у Труханового острова в Киеве.

Кличко заявил, что в результате удара повреждений также получила тепломагистраль, из-за чего в Деснянском районе временно не будет горячей воды.

В сети появились видео попадания по мосту: по всей видимости, в это время по нему двигались автомобили.

Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве - было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.

Россия начала бить по мостам в Киеве

Ранее россияне избивали по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошло  днем 1 октября   — оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне   снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта — движение осуществляется через Дарницкий.

Мост попал   под удар   и вечером 2 октября.

В связи с атаками во время воздушной тревоги   движение транспорта будут ограничивать   на Южном и Подольско-Воскресенском мостах, но на 15 минут. Остальные будут работать без ограничений.

Автор:
Светлана Манько

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