Тоннели под рекой: в Киеве планируют начать строительство резервных переправ через Днепр

В Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр со следующей недели на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Как пишет Dilo, об этом в интервью "Общественному" рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Николай Калашник.

Альтернативные способы сообщения берегов Днепра

В правительстве рассматривают быстрый вариант, как соединить правый и левый берега Киева, если основные мосты будут повреждены.

Одним из скорых решений должны стать насыпные дамбы с понтонными переправами. По словам Калашника, подготовительные работы уже приступили, а строительство планируют развернуть в ближайшее время. Он рассказал, что недавно прошло совещание у президента, где все ведомства получили задание. В процесс привлекли профильное министерство, Агентство восстановления и военных.

"Сейчас продолжаются подготовительные работы, и в ближайшее время начнутся строительные. Будет привлечение всей инфраструктуры для того, чтобы процент проходимости был максимальным. У нас в среднем около 600 тысяч автомобилей пересекают левый и правый берега в течение суток. И задача — сохранить эту пропускную способность. Поэтому определены, соответственно, локации, где будет."

Он добавил, что подобные резервные переправы планируют строить не только в Киеве, но и других регионах страны, и не только на Днепре. Кроме того, рассматривают и строительство быстровозводимых бетонных конструкций или тоннель под рекой. Однако это обойдется в десятки миллиардов гривен, поэтому реализовать такие проекты можно будет только за деньги иностранных партнеров и инвесторов.

Калашник подчеркнул, что приоритетом остается сохранение нынешних мостов. По его словам, для этого "привлечено максимальное количество техники", а работа в этом направлении предусматривает несколько этапов: защиту от поражения, усиление конструкций, быстрое восстановление при повреждении и создание резервной мостовой инфраструктуры.

"Первая очередь – не допустить впечатления. Вторая часть – обеспечить защиту. Третья – быстрое восстановление. И четвертое – принять решение по альтернативным резервным переправам", – подчеркнул министр.

Соорудить тоннель под рекой

Кстати, тоннели под Днепром в Киеве уже пытались строить еще в 1930-х. В преддверии Второй мировой в столице развернули "Строительство №1", известное как "сталинское метро". Планировали проложить два тоннеля из Оболони на современную Троещину и Жукового острова на Осокорки. Работы так и не кончили.

В общем, соорудить тоннель под рекой вполне реально. Все упирается только в сложную гидрогеологию и миллиардные бюджеты.

Россия начала бить по мостам в Киеве

Напомним, что ранее россияне избивали по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошлоднем 1 октября — кафиры атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта — движение осуществляется через Дарницкий.

Мост попал под удар и вечером 2 октября.

Утром 3 октября россияне дроном ударили по Северному мосту в Киеве — поврежденное дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.

В связи с атаками при воздушной тревоге движение транспорта будут ограничивать на Южном и Подольско-Воскресенском мостах, но на 15 минут. Остальные будут работать без ограничений.