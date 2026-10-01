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Южный мост в Киеве перекрыли: два БпЛА попали вблизи опор
В Киеве после двух попаданий беспилотников у опорной части Южного моста остановили движение метро и наземного общественного транспорта сооружением.
Как пишет Dilo, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Атака на Южный мост
В Киеве зафиксировали два попадания БпЛА вблизи опорной части Южного моста.
Около 11:30 во время движения поезда в результате взрывной волны через вентиляционную систему в салон вагонов попала пыль. Пассажиры и машинист не пострадали. Стекла и конструкции вагона остались невредимыми.
Сейчас специалисты КП "Киевавтодормост" обследуют сооружение, чтобы оценить его состояние после попаданий. Поезд доставили в электродепо для дополнительного технического осмотра.
После этого движение метро и наземного общественного транспорта по мосту временно остановили.
Как курсирует транспорт
Поезда "зеленой" линии Киевского метро курсируют только по подземным участкам:
- "Сырец" – "Выдубичи";
- "Осокорки" – "Красный хутор".
Также оперативно сменили маршруты наземного общественного транспорта. Автобусы №22 и №91 в обоих направлениях будут курсировать через Дарницкий железнодорожный мост.
Напомним, Украина стремится найти десятки тысяч 20-мм снарядов для борьбы с российскими реактивными беспилотниками .