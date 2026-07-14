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Ремонт метро через Южный мост: Киев объявил тендер более чем на 54 млн грн
Киевский метрополитен объявил тендер стоимостью более 54,5 млн. грн. на разработку проектной документации для капитального ремонта Южного мостового перехода через Днепр. Речь идет о участке Сырецко-Печерской линии между станциями "Выдубичи" и "Славутич".
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
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Подготовка проекта станет первым этапом планового капитального ремонта этого объекта. После реализации работ должны улучшиться эксплуатационные и технические характеристики наземного участка между станциями "Выдубичи" и "Славутич".
В рамках проектирования планируется предусмотреть ремонт ограждающих конструкций, металлической защитной галереи, верхнего строения путей, а также других элементов сооружения.
Отдельное внимание будет уделено установлению системы мониторинга геометрических параметров несущих конструкций и узлов их соединения. Такая система позволит постоянно контролировать техническое состояние метро и отслеживать изменения его параметров во время эксплуатации.
Точные сроки выполнения работ и общую стоимость капитального ремонта определят по завершении разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы.
Ожидаемая стоимость закупки работ по проектированию составляет 54 млн. 555 тыс. 95,90 грн.
В "Киевском метрополитене" отмечают, что в настоящее время движение поездов по Южному мостовому переходу происходит в штатном режиме. Безопасность пассажирских перевозок обеспечивается в полном объеме, а необходимые работы по содержанию инфраструктуры выполняются в соответствии с планом.
Справочно
Движение поездов Южным мостовым переходом было открыто в 1992 году одновременно с запуском участка Сырецко-Печерской линии между станциями "Выдубичи" и "Осокорки".
Сейчас в часы пик поезда на этом участке курсируют с интервалом около трех минут. Расстояние между станциями составляет почти 3,5 км – это один из самых длинных межстанционных участков в Киевском метрополитене.
Напомним, обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в грозит сделать киевский транспорт наименее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.