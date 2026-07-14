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Ремонт метро через Южный мост: Киев объявил тендер более чем на 54 млн грн

КГГА
Метро между "Выдубичами" и "Славутичем" обновят: / КГГА

Киевский метрополитен объявил тендер стоимостью более 54,5 млн. грн. на разработку проектной документации для капитального ремонта Южного мостового перехода через Днепр. Речь идет о участке Сырецко-Печерской линии между станциями "Выдубичи" и "Славутич".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Метро через Днепр обновят

Подготовка проекта станет первым этапом планового капитального ремонта этого объекта. После реализации работ должны улучшиться эксплуатационные и технические характеристики наземного участка между станциями "Выдубичи" и "Славутич".

В рамках проектирования планируется предусмотреть ремонт ограждающих конструкций, металлической защитной галереи, верхнего строения путей, а также других элементов сооружения.

Отдельное внимание будет уделено установлению системы мониторинга геометрических параметров несущих конструкций и узлов их соединения. Такая система позволит постоянно контролировать техническое состояние метро и отслеживать изменения его параметров во время эксплуатации.

Точные сроки выполнения работ и общую стоимость капитального ремонта определят по завершении разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы.

Ожидаемая стоимость закупки работ по проектированию составляет 54 млн. 555 тыс. 95,90 грн.

В "Киевском метрополитене" отмечают, что в настоящее время движение поездов по Южному мостовому переходу происходит в штатном режиме. Безопасность пассажирских перевозок обеспечивается в полном объеме, а необходимые работы по содержанию инфраструктуры выполняются в соответствии с планом.

Справочно

Движение поездов Южным мостовым переходом было открыто в 1992 году одновременно с запуском участка Сырецко-Печерской линии между станциями "Выдубичи" и "Осокорки".

Сейчас в часы пик поезда на этом участке курсируют с интервалом около трех минут. Расстояние между станциями составляет почти 3,5 км – это один из самых длинных межстанционных участков в Киевском метрополитене.

Напомним, обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в грозит сделать киевский транспорт наименее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.

Автор:
Ольга Опенько