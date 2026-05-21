Больше чем в Стокгольме и Амстердаме: киевляне будут отдавать 12% зарплаты за месячный проездной

Обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в метро до 30 гривен , а месячного безлимита — до 4 875 гривен, грозит сделать киевский транспорт менее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.

В КГГА отмечают, что "экономически обоснованный тариф" составляет 64,60 грн. за поездку в метро. Предложенные 30 грн – это уже субсидированная цена со скидкой. Администрация ссылается на рост расходов на электроэнергию, топливо и оплату труда, а также на сокращение пассажиропотока — то есть меньше билетов покрывают те же фиксированные расходы. Последнее повышение тарифов происходило в 2018 году, после чего инфляция в Украине превысила рост тарифа.

Контекст военного времени добавляет сложности: значительная часть регулярных пассажиров уехала или мобилизована, при этом инфраструктура нуждается не в меньших, а в больших расходах на обслуживание и защиту.

Антирекорд среди европейских столиц

Чтобы определить доступность метрополитена в городе, мы взяли стоимость месячного безлимитного проездного в каждой из 14 столиц ЕС и сопоставили ее со средней месячной зарплатой в каждом из этих городов по данным Евростата.

Среди 14 исследованных столиц ЕС самым дорогим в отношении доходов является транспорт в Стокгольме: месячный проездной SL стоит €94, а при средней городской нетто-зарплате €3100 это составляет 3,0% месячного дохода. Немного отстают Амстердам. безлимит GVB €97 (2,4%) Navigo €89 (2,4%). На противоположном конце рейтинга – Берлин, где Deutschlandticket стоит €58 в месяц, но забирает всего 1,6% от средней городской зарплаты €3 565. Самый доступный в относительных цифрах транспорт — в Мадриде (0,9%) и Праги (1,3%).

Месячный транспортный билет в процентах от зарплаты в 14 столицах ЕС и Киеве

Столица Нетто зп, €/мес Тип билета Стоимость, €/мес % от зп Амстердам 4 050 Безлимит (GVB) 2,4% Стокгольм 3 100 Безлимит (SL) 3,0% Париж 3 630 Безлимит (Navigo) 2,4% Вена 3 050 Безлимит (Wiener Linien) 2,5% Хельсинки 3 200 Безлимит (HSL AB) 2,3% Берлин 3 565 Безлимит (Deutschlandticket) 1,6% Брюссель 2 600 Безлимит (STIB) 2,2% Афины 1 044 Безлимит (OASA) 2,9% Рим 2046 Безлимит (ATAC) 1,7% Варшава 1 450 Безлимит (ZTM) 1,9% Прага 1 680 Безлимит (DPP) 1,3% Будапешт 1 150 Безлимит (BKK) 1,9% Мадрид 2 193 Безлимит (Metro Madrid) 0,9% Бухарест Безлимит (RATB) 95 1,8% Киев (сейчас) Безлимит (все виды ГТ) 3,2% Киев (после 15 июля) Безлимит (все виды ГТ) 12,0%

Зарплаты ЕС: Numbeo/Deutsche Bank "Mapping the World's Prices" (2025), городские нетто (после налогов). Киев: Госстат/ГУ статистики г.Киев, ноябрь 2025 года (~40 633 грн ≈ €810). Курс НБУ ~50 грн/€. Тарифы в ЕС: официальные сайты операторов Новые тарифы Киев: предложение КГГА от 18.05.2026.

Действующий киевский безлимит за 1 300 грн (~26 евро) забирает 3,2% месячного дохода — уровень Афин и Стокгольма. После повышения безлимит за 4 875 грн (~€97.5) составит уже 12,0% от средней киевской зарплаты в €810. Ни одна столица ЕС даже близко не подходит к такому показателю.

Что не так повышением

По оценке соучредителя общественной инициативы "Пассажиры Киева" Александра Гречко предложенные столичными властями тарифы абсолютно необоснованны, потому что КГГА просто умножила действующие тарифы на коэффициент 3,75 — не анализируя, как это повлияет на поведение пассажиров.

Ключевая претензия – в обратной логике ценообразования. В европейских городах разовые поездки умышленно дорогие и приближенные к себестоимости, в то время как месячные и годовые проездные продаются со значительной скидкой. Это побуждает людей покупать абонемент вперед, обеспечивает транспортным предприятиям стабильный денежный поток и снижает зависимость от автомобиля. Киев делает наоборот: месячный безлимит за 4 875 грн стоит дороже 162 разовых поездок по новому минимальному тарифу 25 грн — то есть проездной не дает ни одного выигрыша активному пассажиру.

Впрочем, проблема со старым безлимитом существовала еще до повышения. Действующий сейчас месячный проездной за 1 300 грн также не пользовался спросом — его не покупали даже курьеры, а новый тариф лишь усугубит эту диспропорцию. Так что резкое повышение не увеличит доходы, а наоборот сократит их.

"Платоспособные пассажиры пересядут на маршрутки или автомобили, а в троллейбусах и метро останутся преимущественно льготники. Тогда себестоимость одной поездки вырастет еще больше - и через два года КГГА будет говорить уже об экономически обоснованном тарифе в 100 грн", - говорит Гречко.

Он предлагает альтернативную модель: разовая поездка – 20–30 грн, месячный проездной – 1 000 грн, то есть дешевле, чем сейчас. При такой схеме город получает авансовые платежи от абонентов, транспортные предприятия – предполагаемый доход, а пассажир – стимул отказаться от автомобиля для ежедневных поездок.