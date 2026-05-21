- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Більше ніж в Стокгольмі та Амстердамі: кияни віддаватимуть 12% зарплати за місячний проїзний
Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в метро до 30 гривень, а місячного безліміту — до 4 875 гривень, загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.
У КМДА зазначають, що "економічно обґрунтований тариф" становить 64,60 грн за поїздку в метро. Запропоновані 30 грн — це вже субсидована ціна зі знижкою. Адміністрація посилається на зростання витрат на електроенергію, паливо й оплату праці, а також на скорочення пасажиропотоку — тобто менше квитків покривають ті самі фіксовані витрати. Останнє підвищення тарифів відбувалося у 2018 році, після чого інфляція в Україні суттєво перевищила зростання тарифу.
Контекст військового часу додає складності: значна частина регулярних пасажирів виїхала або мобілізована, при цьому інфраструктура потребує не менших, а більших витрат на обслуговування та захист.
Антирекорд серед європейських столиць
Щоб визначити доступність метрополітену в місті ми взяли вартість місячного безлімітного проїзного в кожній з 14 столиць ЄС та зіставили її із середньою місячною зарплатою в кожному з цих міст за даними Євростата.
Серед 14 досліджених столиць ЄС найдорожчим відносно доходів є транспорт у Стокгольмі: місячний проїзний SL коштує €94, а при середній міській нетто-зарплаті €3 100 це становить 3,0% місячного доходу. Трохи відстають Амстердам — безліміт GVB €97 (2,4%) — і Париж — Navigo €89 (2,4%). На протилежному кінці рейтингу — Берлін, де Deutschlandticket коштує €58 на місяць, але забирає лише 1,6% від середньої міської зарплати €3 565. Найдоступніший у відносних цифрах транспорт — у Мадриді (0,9%) та Празі (1,3%).
Місячний транспортний квиток у відсотках від зарплати в 14 столицях ЄС і Києві
|Столиця
|Нетто зп, €/міс
|Тип квитка
|Вартість, €/міс
|% від зп
|Амстердам
|4 050
|Безліміт (GVB)
|97
|2,4%
|Стокгольм
|3 100
|Безліміт (SL)
|94
|3,0%
|Париж
|3 630
|Безліміт (Navigo)
|89
|2,4%
|Відень
|3 050
|Безліміт (Wiener Linien)
|75
|2,5%
|Гельсінкі
|3 200
|Безліміт (HSL AB)
|72
|2,3%
|Берлін
|3 565
|Безліміт (Deutschlandticket)
|58
|1,6%
|Брюссель
|2 600
|Безліміт (STIB)
|56
|2,2%
|Афіни
|1 044
|Безліміт (OASA)
|30
|2,9%
|Рим
|2 046
|Безліміт (ATAC)
|35
|1,7%
|Варшава
|1 450
|Безліміт (ZTM)
|28
|1,9%
|Прага
|1 680
|Безліміт (DPP)
|22
|1,3%
|Будапешт
|1 150
|Безліміт (BKK)
|22
|1,9%
|Мадрид
|2 193
|Безліміт (Metro Madrid)
|20
|0,9%
|Бухарест
|900
|Безліміт (RATB)
|16
|1,8%
|Київ (зараз)
|810
|Безліміт (всі види ГТ)
|26
|3,2%
|Київ (після 15 липня)
|810
|Безліміт (всі види ГТ)
|95
|12,0%
Зарплати ЄС: Numbeo / Deutsche Bank "Mapping the World's Prices" (2025), міські нетто (після податків). Київ: Держстат / ГУ статистики м.Київ, листопад 2025 (~40 633 грн ≈ €810). Курс НБУ ~50 грн/€. Тарифи в ЄС: офіційні сайти операторів. Нові тарифи Київ: пропозиція КМДА від 18.05.2026.
Діючий київський безліміт за 1 300 грн (~€26) забирає 3,2% місячного доходу — рівень Афін і Стокгольма. Після підвищення безліміт за 4 875 грн (~€97.5) становитиме вже 12,0% від середньої київської зарплати €810. Жодна столиця ЄС навіть близько не підходить до такого показника.
Що не так підвищенням
За оцінкою співзасновника громадської ініціативи "Пасажири Києва" Олександра Гречка запропоновані столичною владою тарифи є абсолютно необгрунтованими, бо КМДА просто помножила діючі тарифи на коефіцієнт 3,75 — не аналізуючи, як це вплине на поведінку пасажирів.
Ключова претензія — у зворотній логіці ціноутворення. У європейських містах разові поїздки навмисне дорогі й наближені до собівартості, тоді як місячні та річні проїзні продаються зі значною знижкою. Це спонукає людей купувати абонемент наперед, забезпечує транспортним підприємствам стабільний грошовий потік і водночас знижує залежність від автомобіля. Київ робить навпаки: місячний безліміт за 4 875 грн коштує дорожче, ніж 162 разові поїздки за новим мінімальним тарифом 25 грн — тобто проїзний не дає жодного виграшу активному пасажиру.
Втім, проблема зі старим безлімітом існувала ще до підвищення. Місячний проїзний за 1 300 грн, який діє зараз, також не користувався попитом — його не купували навіть кур'єри, а новий тариф лише поглибить цю диспропорцію. Тож різке підвищення не збільшить доходи, а навпаки скоротить їх.
"Платоспроможні пасажири пересядуть на маршрутки або автомобілі, а в тролейбусах і метро залишаться переважно пільговики. Тоді собівартість однієї поїздки зросте ще більше — і через два роки КМДА говоритиме вже про економічно обґрунтований тариф у 100 грн", — каже Гречко.
Він пропонує альтернативну модель: разова поїздка — 20–30 грн, місячний проїзний — 1 000 грн, тобто дешевше, ніж зараз. За такої схеми місто отримує авансові платежі від абонентів, транспортні підприємства — передбачуваний дохід, а пасажир — стимул відмовитися від автомобіля для щоденних поїздок.