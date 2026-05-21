Категорія
Транспорт
Дата публікації
Більше ніж в Стокгольмі та Амстердамі: кияни віддаватимуть 12% зарплати за місячний проїзний

Згенеровано за допомогою ШІ Gemini за промптом Delo.ua / Delo.ua

Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в метро до 30 гривень, а місячного безліміту — до 4 875 гривень, загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня. 

У КМДА зазначають, що "економічно обґрунтований тариф" становить 64,60 грн за поїздку в метро. Запропоновані 30 грн — це вже субсидована ціна зі знижкою. Адміністрація посилається на зростання витрат на електроенергію, паливо й оплату праці, а також на скорочення пасажиропотоку — тобто менше квитків покривають ті самі фіксовані витрати. Останнє підвищення тарифів відбувалося у 2018 році, після чого інфляція в Україні суттєво перевищила зростання тарифу.

Контекст військового часу додає складності: значна частина регулярних пасажирів виїхала або мобілізована, при цьому інфраструктура потребує не менших, а більших витрат на обслуговування та захист.

Антирекорд серед європейських столиць

Щоб визначити доступність метрополітену в місті ми взяли вартість місячного безлімітного проїзного в кожній з 14 столиць ЄС та зіставили її із середньою місячною зарплатою в кожному з цих міст за даними Євростата. 

Серед 14 досліджених столиць ЄС найдорожчим відносно доходів є транспорт у Стокгольмі: місячний проїзний SL коштує €94, а при середній міській нетто-зарплаті €3 100 це становить 3,0% місячного доходу. Трохи відстають Амстердам — безліміт GVB €97 (2,4%) — і Париж — Navigo €89 (2,4%). На протилежному кінці рейтингу — Берлін, де Deutschlandticket коштує €58 на місяць, але забирає лише 1,6% від середньої міської зарплати €3 565. Найдоступніший у відносних цифрах транспорт — у Мадриді (0,9%) та Празі (1,3%). 

Місячний транспортний квиток у відсотках від зарплати в 14 столицях ЄС і Києві

Столиця Нетто зп, €/міс Тип квитка Вартість, €/міс % від зп
Амстердам 4 050 Безліміт (GVB) 97 2,4%
Стокгольм 3 100 Безліміт (SL) 94 3,0%
Париж 3 630 Безліміт (Navigo) 89 2,4%
Відень 3 050 Безліміт (Wiener Linien) 75 2,5%
Гельсінкі 3 200 Безліміт (HSL AB) 72 2,3%
Берлін 3 565 Безліміт (Deutschlandticket) 58 1,6%
Брюссель 2 600 Безліміт (STIB) 56 2,2%
Афіни 1 044 Безліміт (OASA) 30 2,9%
Рим 2 046 Безліміт (ATAC) 35 1,7%
Варшава 1 450 Безліміт (ZTM) 28 1,9%
Прага 1 680 Безліміт (DPP) 22 1,3%
Будапешт 1 150 Безліміт (BKK) 22 1,9%
Мадрид 2 193 Безліміт (Metro Madrid) 20 0,9%
Бухарест  900 Безліміт (RATB) 16 1,8%
Київ (зараз) 810 Безліміт (всі види ГТ) 26 3,2%
Київ (після 15 липня) 810 Безліміт (всі види ГТ) 95 12,0%

Зарплати ЄС: Numbeo / Deutsche Bank "Mapping the World's Prices" (2025), міські нетто (після податків). Київ: Держстат / ГУ статистики м.Київ, листопад 2025 (~40 633 грн ≈ €810). Курс НБУ ~50 грн/€. Тарифи в ЄС: офіційні сайти операторів. Нові тарифи Київ: пропозиція КМДА від 18.05.2026.

Діючий київський безліміт за 1 300 грн (~€26) забирає 3,2% місячного доходу — рівень Афін і Стокгольма. Після підвищення безліміт за 4 875 грн (~€97.5) становитиме вже 12,0% від середньої київської зарплати €810. Жодна столиця ЄС навіть близько не підходить до такого показника. 

Що не так підвищенням

За оцінкою співзасновника громадської ініціативи "Пасажири Києва" Олександра Гречка запропоновані столичною владою тарифи є абсолютно необгрунтованими, бо КМДА просто помножила діючі тарифи на коефіцієнт 3,75 — не аналізуючи, як це вплине на поведінку пасажирів.

Ключова претензія — у зворотній логіці ціноутворення. У європейських містах разові поїздки навмисне дорогі й наближені до собівартості, тоді як місячні та річні проїзні продаються зі значною знижкою. Це спонукає людей купувати абонемент наперед, забезпечує транспортним підприємствам стабільний грошовий потік і водночас знижує залежність від автомобіля. Київ робить навпаки: місячний безліміт за 4 875 грн коштує дорожче, ніж 162 разові поїздки за новим мінімальним тарифом 25 грн — тобто проїзний не дає жодного виграшу активному пасажиру.

Втім, проблема зі старим безлімітом існувала ще до підвищення. Місячний проїзний за 1 300 грн, який діє зараз, також не користувався попитом — його не купували навіть кур'єри, а новий тариф лише поглибить цю диспропорцію. Тож різке підвищення не збільшить доходи, а навпаки скоротить їх.

"Платоспроможні пасажири пересядуть на маршрутки або автомобілі, а в тролейбусах і метро залишаться переважно пільговики. Тоді собівартість однієї поїздки зросте ще більше — і через два роки КМДА говоритиме вже про економічно обґрунтований тариф у 100 грн", — каже Гречко.

Він пропонує альтернативну модель: разова поїздка — 20–30 грн, місячний проїзний — 1 000 грн, тобто дешевше, ніж зараз. За такої схеми місто отримує авансові платежі від абонентів, транспортні підприємства — передбачуваний дохід, а пасажир — стимул відмовитися від автомобіля для щоденних поїздок.