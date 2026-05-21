Кабмін змінив правила фінансування добровольчих груп ППО

Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Оновлені правила передбачають розширення участі місцевих громад у фінансуванні та забезпеченні роботи таких підрозділів.

Зокрема, громади отримають право:

напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань;

спрямовувати кошти на винагороди учасникам;

закуповувати технічні засоби, паливо, безпілотні системи та інше необхідне обладнання;

виплачувати додаткову винагороду за підтверджене ураження або знищення повітряних цілей.

Очікується, що зміни дадуть змогу швидше реагувати на повітряні загрози та посилити захист критичної інфраструктури на місцях. Координацію та оперативне управління групами й надалі здійснюватимуть Повітряні сили ЗСУ.

Зауважимо, в Україні розширюється система приватної протиповітряної оборони: до проєкту, ініційованого Міноборони, приєдналися ще 24 компанії з різних регіонів.

Нагадаємо, створення локальної системи захисту від безпілотників для великого промислового майданчика або енергетичного об’єкта в Україні може коштувати від $250 тис. до $500 тис. і більше. Через регулярні атаки дронів бізнес, енергетика та міста дедалі частіше розглядають можливість створення власних систем протидії таким загрозам.