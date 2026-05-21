Кабмин изменил правила финансирования добровольческих групп ПВО

Правительство приняло изменения в экспериментальный проект по созданию групп противовоздушной обороны в составе добровольческих формирований территориальных общин.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Обновленные правила подразумевают расширение участия местных общин в финансировании и обеспечении работы таких подразделений.

В частности, общины получат право:

напрямую финансировать группы ПВО в составе добровольческих формирований;

направлять средства на вознаграждения участникам;

закупать технические средства, топливо, беспилотные системы и другое необходимое оборудование;

выплачивать дополнительное вознаграждение за подтвержденное поражение или уничтожение воздушных целей.

Ожидается, что изменения позволят быстрее реагировать на воздушные угрозы и усилить защиту критической инфраструктуры на местах. Координацию и оперативное управление группами и дальше будут осуществлять Воздушные силы ВСУ.

Отметим, в Украине расширяется система частной противовоздушной обороны : к проекту, инициированному Минобороны, присоединились еще 24 компании из разных регионов.

Напомним, создание локальной системы защиты от беспилотников для крупной промышленной площадки или энергетического объекта в Украине может стоить от $250 до $500 тыс. и более. Из-за регулярных атак дронов бизнес, энергетика и города все чаще рассматривают возможность создание собственных систем противодействия таким угрозам.