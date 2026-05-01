Приватна ППО в Україні: ще 24 компанії приєдналися до системи

24 компанії приєдналися до захисту від дронів / Сухопутні війська ЗСУ

В Україні розширюється система приватної протиповітряної оборони: до проєкту, ініційованого Міноборони, приєдналися ще 24 компанії з різних регіонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Як працює приватна ППО в Україні

В Україні розширюється система приватної протиповітряної оборони: до проєкту долучилися ще 24 компанії з різних регіонів, зокрема Харківської, Одеської, Київської, Полтавської та Закарпатської областей.

Ініціативу було запущено наприкінці 2025 року за підтримки Міністерства оборони України з метою посилення захисту працівників і виробничих об’єктів, які часто стають цілями атак ворожих дронів.

Приватні підрозділи інтегровані в загальну систему протиповітряної оборони та працюють під координацією Повітряні Сили ЗСУ.

До складу таких груп входять цивільні фахівці, які пройшли спеціальну підготовку, отримали необхідні сертифікати та допуски для виконання завдань у межах національної системи ППО.

Нагадаємо, створення локальної системи захисту від безпілотників для великого промислового майданчика або енергетичного об’єкта в Україні може коштувати від $250 тис. до $500 тис. і більше. Через регулярні атаки дронів бізнес, енергетика та міста дедалі частіше розглядають можливість створення власних систем протидії таким загрозам.

Додамо, Україна може експортувати до 10 тис. дронів-перехоплювачів щомісяця без шкоди для фронту.

Автор:
Ольга Опенько