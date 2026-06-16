В Україні запускають новий тип банків для прифронтових територій

Національний банк ухвалив регуляторний пакет змін, який визначає правила діяльності нового типу фінансових установ - банків фінансової інклюзії (БФІ). Вони мають забезпечити доступ до банківських послуг у прифронтових і деокупованих регіонах.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Банк фінансової інклюзії

Метою створення БФІ є розширення доступу населення до якісних і безпечних фінансових послуг у регіонах з особливими умовами, зокрема на прифронтових та деокупованих територіях. У цих районах через безпекові ризики часто відсутні банківські відділення, а дистанційні канали обслуговування можуть працювати з перебоями через проблеми зі зв’язком.

Схвалений регуляторний пакет визначає основні правила функціонування БФІ, зокрема:

порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореним БФІ, а також переоформлення чинних банківських ліцензій на обмежені ліцензії;

вимоги до розроблення та щорічного перегляду стратегії і бізнес-плану радою БФІ, а також до змісту внутрішніх документів з урахуванням особливостей обслуговування поза відділеннями;

порядок залучення комерційних агентів для надання платіжних та фінансових послуг;

вимоги щодо інтеграції особливостей діяльності БФІ в системи внутрішнього контролю та управління ризиками;

незастосування до таких установ окремих вимог, передбачених для новостворених і спеціалізованих банків.

Таким чином, нові регуляторні правила мають забезпечити запуск та ефективну роботу банків фінансової інклюзії у складних безпекових умовах та сприяти розширенню доступу громадян до фінансових послуг.

Для чого потрібні банки фінансової інклюзії

Як пояснюють у регуляторі, обмежена банківська ліцензія надасть можливість великим роздрібним та поштовим компаніям, які мають компетенцію обслуговування великої кількості клієнтів та відділень, створити окрему юридичну особу – банк фінансової інклюзії (БФІ), щоб, використовуючи наявну інфраструктуру, надавати фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу.

На думку НБУ, БФІ збільшать можливість отримання клієнтами якісних та безпечних фінансових послуг. Як наслідок, це матиме позитивний ефект для соціально-економічного розвитку регіону та країни в цілому.