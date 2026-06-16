В Украине запускают новый тип банков для прифронтовых территорий

Национальный банк принял регуляторный пакет изменений, определяющий правила деятельности нового типа финансовых учреждений – банков финансовой инклюзии (БФИ). Они должны обеспечить доступ к банковским услугам в прифронтовых и деоккупированных регионах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Банк финансовой инклюзии

Целью создания БФИ является расширение доступа населения к качественным и безопасным финансовым услугам в регионах с особыми условиями, в частности, на прифронтовых и деоккупированных территориях. В этих районах из-за риска безопасности часто отсутствуют банковские отделения, а дистанционные каналы обслуживания могут работать с перебоями из-за проблем со связью.

Одобренный регуляторный пакет определяет основные правила функционирования БФИ, в частности:

порядок предоставления ограниченной банковской лицензии вновь БФИ, а также переоформление действующих банковских лицензий на ограниченные лицензии;

требования к разработке и ежегодному пересмотру стратегии и бизнес-плана советом БФИ, а также к содержанию внутренних документов с учетом особенностей обслуживания вне отделений;

порядок привлечения коммерческих агентов для предоставления платежных и финансовых услуг;

требования по интеграции особенностей деятельности БФИ в системы внутреннего контроля и управления рисками;

неприменение к таким учреждениям отдельных требований, предусмотренных для вновь и специализированных банков.

Таким образом, новые регуляторные правила должны обеспечить запуск и эффективную работу банков финансовой инклюзии в сложных условиях безопасности и способствовать расширению доступа граждан к финансовым услугам.

Для чего нужны банки финансовой инклюзии

Как поясняют в регуляторе, ограниченная банковская лицензия позволит большим розничным и почтовым компаниям, имеющим компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо – банк денежной инклюзии (БФИ), чтоб, используя имеющуюся инфраструктуру, предоставлять денежные сервисы популяции и маленькому бизнесу.

По мнению НБУ, БФИ увеличат возможность получения клиентами качественных и безопасных финансовых услуг. Как следствие, это будет иметь положительный эффект для социально-экономического развития региона и страны в целом.