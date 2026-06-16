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В Украине запускают новый тип банков для прифронтовых территорий
Национальный банк принял регуляторный пакет изменений, определяющий правила деятельности нового типа финансовых учреждений – банков финансовой инклюзии (БФИ). Они должны обеспечить доступ к банковским услугам в прифронтовых и деоккупированных регионах.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Банк финансовой инклюзии
Целью создания БФИ является расширение доступа населения к качественным и безопасным финансовым услугам в регионах с особыми условиями, в частности, на прифронтовых и деоккупированных территориях. В этих районах из-за риска безопасности часто отсутствуют банковские отделения, а дистанционные каналы обслуживания могут работать с перебоями из-за проблем со связью.
Одобренный регуляторный пакет определяет основные правила функционирования БФИ, в частности:
- порядок предоставления ограниченной банковской лицензии вновь БФИ, а также переоформление действующих банковских лицензий на ограниченные лицензии;
- требования к разработке и ежегодному пересмотру стратегии и бизнес-плана советом БФИ, а также к содержанию внутренних документов с учетом особенностей обслуживания вне отделений;
- порядок привлечения коммерческих агентов для предоставления платежных и финансовых услуг;
- требования по интеграции особенностей деятельности БФИ в системы внутреннего контроля и управления рисками;
- неприменение к таким учреждениям отдельных требований, предусмотренных для вновь и специализированных банков.
Таким образом, новые регуляторные правила должны обеспечить запуск и эффективную работу банков финансовой инклюзии в сложных условиях безопасности и способствовать расширению доступа граждан к финансовым услугам.
Для чего нужны банки финансовой инклюзии
Как поясняют в регуляторе, ограниченная банковская лицензия позволит большим розничным и почтовым компаниям, имеющим компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо – банк денежной инклюзии (БФИ), чтоб, используя имеющуюся инфраструктуру, предоставлять денежные сервисы популяции и маленькому бизнесу.
По мнению НБУ, БФИ увеличат возможность получения клиентами качественных и безопасных финансовых услуг. Как следствие, это будет иметь положительный эффект для социально-экономического развития региона и страны в целом.