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Brave1 запускает новые гранты для украинских defense tech-разработчиков: условия финансирования
Кластер оборонных инноваций Brave1 обновил грантовую программу и открыл новые возможности для украинских defense tech-разработчиков. Максимальный объем финансирования одного проекта составляет до 8 млн грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Что предполагает программа?
Ведомство совместно с Силами обороны Украины зафиксировано 53 технологических приоритета в 9 направлениях, которые должны обеспечить преимущество на поле боя. Обновленная инициатива предусматривает выделение средств в размере от 500 000 до 8 млн грн в зависимости от уровня готовности технологии (TRL). Программа покрывает весь цикл реализации:
- проверка идеи;
- создание готового изделия;
- проведение испытаний.
Спец программа BraveTech EU
Также начинается специальная грантовая программа BraveTech EU для создания прорывных технологий. В ее пределах разработчики могут получить до 8 млн грн независимо от текущего уровня готовности проекта, а результатом работы должен стать готовый прототип.
Среди ключевых приоритетов спецпрограммы BraveTech EU, насчитывающей более 40 направлений, определены:
- экзоскелеты;
- эвакуационные БпЛА;
- комплексы активной защиты;
- скоростные средства поражения;
- легкие торпеды;
- противоблиндажные боеприпасы.
Как отметили в Минобороны, вскоре Brave1 объявит отдельные грантовые конкурсы с общим бюджетом более 100 млн грн на прорывные технологии. Финансирование будет направлено на разработку гуманоидных роботов, аэробаги, систем анти-КАБ, лазерной ПВО и украинских радаров.
Brave1 и BRDO объявили третий этап грантовой программы EU4UA Defence Tech для производителей компонентов, необходимых для производства беспилотников. Каждая команда может получить до 33 тысяч евро.