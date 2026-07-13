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Brave1 запускает новые гранты для украинских defense tech-разработчиков: условия финансирования

дрон
Brave1 запускает новые гранты на разработку военной техники / Сухопутные войска ВСУ

Кластер оборонных инноваций Brave1 обновил грантовую программу и открыл новые возможности для украинских defense tech-разработчиков. Максимальный объем финансирования одного проекта составляет до 8 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что предполагает программа?

Ведомство совместно с Силами обороны Украины зафиксировано 53 технологических приоритета в 9 направлениях, которые должны обеспечить преимущество на поле боя. Обновленная инициатива предусматривает выделение средств в размере от 500 000 до 8 млн грн в зависимости от уровня готовности технологии (TRL). Программа покрывает весь цикл реализации:

  • проверка идеи;
  • создание готового изделия;
  • проведение испытаний.

Спец программа BraveTech EU

Также начинается специальная грантовая программа BraveTech EU для создания прорывных технологий. В ее пределах разработчики могут получить до 8 млн грн независимо от текущего уровня готовности проекта, а результатом работы должен стать готовый прототип.

Среди ключевых приоритетов спецпрограммы BraveTech EU, насчитывающей более 40 направлений, определены:

  • экзоскелеты;
  • эвакуационные БпЛА;
  • комплексы активной защиты;
  • скоростные средства поражения;
  • легкие торпеды;
  • противоблиндажные боеприпасы.

Как отметили в Минобороны, вскоре Brave1 объявит отдельные грантовые конкурсы с общим бюджетом более 100 млн грн на прорывные технологии. Финансирование будет направлено на разработку гуманоидных роботов, аэробаги, систем анти-КАБ, лазерной ПВО и украинских радаров.

Brave1 и BRDO объявили третий этап грантовой программы EU4UA Defence Tech для производителей компонентов, необходимых для производства беспилотников. Каждая команда может получить до 33 тысяч евро.

Автор:
Татьяна Ковальчук