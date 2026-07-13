Brave1 запускає нові гранти для українських defense tech-розробників: умови фінансування

Кластер оборонних інновацій Brave1 оновив грантову програму та відкрив нові можливості для українських defense tech-розробників. Максимальний обсяг фінансування одного проєкту становить до 8 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Що передбачає програма?

Відомство спільно з Силами оборони України зафіксовано 53 технологічні пріоритети у 9 напрямках, які мають забезпечити перевагу на полі бою. Оновлена ініціатива передбачає виділення коштів у розмірі від 500 000 до 8 млн грн залежно від рівня готовності технології (TRL). Програма покриває весь цикл реалізації:

перевірка ідеї;

створення готового виробу;

проведення випробувань.

Спец програма BraveTech EU

Також розпочинається спеціальна грантова програма BraveTech EU для створення проривних технологій. У її межах розробники можуть отримати до 8 млн грн незалежно від поточного рівня готовності проєкту, а результатом роботи має стати готовий прототип.

Серед ключових пріоритетів спецпрограми BraveTech EU, яка налічує понад 40 напрямків, визначено:

екзоскелети;

евакуаційні БпЛА;

комплекси активного захисту;

швидкісні засоби ураження;

легкі торпеди;

протибліндажні боєприпаси.

Як зазначили в Міноборони, невдовзі Brave1 оголосить окремі грантові конкурси із загальним бюджетом понад 100 млн грн на проривні технології. Фінансування спрямують на розробку гуманоїдних роботів, аеробагі, систем анти-КАБ, лазерної ППО та українських радарів.

Нагадаємо, Brave1 та BRDO оголосили третій етап грантової програми EU4UA Defence Tech для виробників компонентів, потрібних для виробництва безпілотників. Кожна команда може отримати до 33 тис. євро.