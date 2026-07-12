Виробники деталей для дронів можуть отримати до 33 тис. євро

Кластер оборонних інновацій Brave1 та BRDO оголосили третій етап грантової програми EU4UA Defence Tech для виробників компонентів, потрібних для виробництва безпілотників. Кожна команда може отримати до 33 тис. євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

У межах цього етапу планують відібрати 20 команд. Фінансування спрямують на розробку комплектуючих для безпілотників, щоб збільшити виробництво таких компонентів в Україні.

Заявки приймають до 21 серпня. Подати їх можна на сайті Українського фонду стартапів у розділі Brave1 — грантова програма Brave1 EU4UA Defence Tech.

У Міноборони зазначили, що мета програми — зменшити залежність від імпорту комплектуючих для дронів і посилити українське виробництво.

Зауважимо, Україна та Німеччина підписали імплементаційну домовленість щодо спільного виробництва безпілотників BARS у межах ініціативи Build with Ukraine. Перший етап проєкту профінансує німецька сторона, а всі виготовлені дрони передадуть Силам оборони України.