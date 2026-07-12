Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,52

+0,04

EUR

50,88

+0,18

Готівковий курс:

USD

44,60

44,52

EUR

51,25

51,08

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виробники деталей для дронів можуть отримати до 33 тис. євро

З яких елементів складаються FPV-дрони: особливості конструкції
Виробники деталей для дронів можуть отримати до 33 тис. євро

Кластер оборонних інновацій Brave1 та BRDO оголосили третій етап грантової програми EU4UA Defence Tech для виробників компонентів, потрібних для виробництва безпілотників. Кожна команда може отримати до 33 тис. євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

У межах цього етапу планують відібрати 20 команд. Фінансування спрямують на розробку комплектуючих для безпілотників, щоб збільшити виробництво таких компонентів в Україні.

Заявки приймають до 21 серпня. Подати їх можна на сайті Українського фонду стартапів у розділі Brave1 — грантова програма Brave1 EU4UA Defence Tech.

У Міноборони зазначили, що мета програми — зменшити залежність від імпорту комплектуючих для дронів і посилити українське виробництво.

Зауважимо, Україна та Німеччина підписали імплементаційну домовленість щодо спільного виробництва безпілотників BARS у межах ініціативи Build with Ukraine. Перший етап проєкту профінансує німецька сторона, а всі виготовлені дрони передадуть Силам оборони України.

Автор:
Тетяна Гойденко