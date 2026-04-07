В Україні збудують підземний завод з виробництва компонентів для дронів

Український виробник дронів "Генерал Черешня" та компанія Orqa підписали меморандум про співпрацю, яким передбачається будівництво підземного заводу в Україні та спільне серійне виробництво в Хорватії компонентів для безпілотників.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії "Генерал Черешня".

Зазначається, що Orqa — найбільший виробник БпЛА та комплектуючих в Європі, що працює з понад 50 країнами світу та 24 членами НАТО.

Співпраця передбачає будівництво підземного заводу з виробництва компонентів та периферії для дронів в Україні в рамках програми Build in Ukraine. Паралельно також компанії запускають спільне серійне виробництво в Хорватії, де розроблятимуться новітні технології для дронової індустрії.

"Ми маємо на меті повну локалізацію виробництва компонентів в Україні, яка забезпечить реальну незалежність від іноземних постачальників і принципово новий рівень стійкості для Сил оборони", - наголошують в компанії "Генерал Черешня".

Там підкреслили, що це партнерство зробить можливими переозброєння країн НАТО, технологічне посилення України та нову архітектуру європейської безпеки.

Повідомляється, що перші спільні продукти з'являться вже найближчим часом.

Раніше український виробник дронів "Генерал Черешня" та американська корпорація Wilcox Industries оголосили про створення спільного підприємства.