В Украине построят подземный завод по производству компонентов для дронов

Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" и компания Orqa подписали меморандум о сотрудничестве, которым предполагается строительство подземного завода в Украине и совместное серийное производство в Хорватии компонентов для беспилотников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании "Генерал Черешня".

Отмечается, что Orqa является крупнейшим производителем БПЛА и комплектующих в Европе, работающим с более чем 50 странами мира и 24 членами НАТО.

Сотрудничество предполагает строительство подземного завода по производству компонентов и периферии для дронов в Украине в рамках программы Build in Ukraine. Параллельно компании запускают совместное серийное производство в Хорватии, где будут разрабатываться новейшие технологии для дроновой индустрии.

"Мы преследуем полную локализацию производства компонентов в Украине, которая обеспечит реальную независимость от иностранных поставщиков и принципиально новый уровень устойчивости для Сил обороны", - отмечают в компании "Генерал Черешня".

Там подчеркнули, что это партнерство сделает возможным перевооружение стран НАТО, технологическое усиление Украины и новую архитектуру европейской безопасности.

Сообщается, что первые совместные продукты появятся уже в ближайшее время.

Ранее украинский производитель дронов "Генерал Черешня" и американская корпорация Wilcox Industries объявили о создании совместного предприятия.