Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Наличный курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине построят подземный завод по производству компонентов для дронов

CEO Orqa Срджан Ковачевич и соучредитель Генерал Черешня Ярослав Гришин. Фото: facebook.com/yaroslav.gryshyn.2025

Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" и компания Orqa подписали меморандум о сотрудничестве, которым предполагается строительство подземного завода в Украине и совместное серийное производство в Хорватии компонентов для беспилотников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании "Генерал Черешня".

Отмечается, что Orqa является крупнейшим производителем БПЛА и комплектующих в Европе, работающим с более чем 50 странами мира и 24 членами НАТО.

Сотрудничество предполагает строительство подземного завода по производству компонентов и периферии для дронов в Украине в рамках программы Build in Ukraine. Параллельно компании запускают совместное серийное производство в Хорватии, где будут разрабатываться новейшие технологии для дроновой индустрии.

"Мы преследуем полную локализацию производства компонентов в Украине, которая обеспечит реальную независимость от иностранных поставщиков и принципиально новый уровень устойчивости для Сил обороны", - отмечают в компании "Генерал Черешня".

Там подчеркнули, что это партнерство сделает возможным перевооружение стран НАТО, технологическое усиление Украины и новую архитектуру европейской безопасности.

Сообщается, что первые совместные продукты появятся уже в ближайшее время.

Ранее украинский производитель дронов "Генерал Черешня" и американская корпорация Wilcox Industries объявили о создании совместного предприятия.

Автор:
Светлана Манько