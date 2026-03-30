Украина и США будут совместно изготавливать дроны: компания "Генерал Черешня" подписала соглашение с Wilcox Industries

Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" и американская корпорация Wilcox Industries объявили о создании совместного предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании "Генерал Черешня".

Отмечается, что украинский производитель дронов подписал соглашение о стратегическом партнерстве с ведущей американской оборонной компанией Wilcox Industries Corp., которая разрабатывает и производит передовые тактические решения и снабжает их по всему миру.

В рамках соглашения будет создано совместное производство FPV-дронов и дронов-перехватчиков на базе высокотехнологичного производственного комплекса Wilcox Industries Corp. в Ньюингтоне, штат Нью-Гэмпшир.

Реализация проекта переходит в фазу согласований. К моменту регистрации совместного предприятия стороны должны получить поддержку главы государства и профильных институтов.

Издание "Милитарный" пишет, что совместное предприятие будет ориентировано прежде всего на американский рынок и выполнение заказов Пентагона. В то же время партнеры не планируют ограничиваться только этими направлениями, рассматривая поставки другим странам.

Отметим, что Министерство обороны США объявило перечень из 25 поставщиков, которых пригласили в первый этап оборонной программы Drone Dominance Program по закупке дронов для американской армии. Среди них украинский производитель FPV-дронов "Генерал Черешня" и компания Ukrainian Defense Drones.

В 2025 году украинская компания Генерал Черешня объявила о запуске в серийное производство дронов-перехватчиков Bullet, предназначенных для обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников типа Shahed. В ходе испытаний аппарат развивал скорость до 309 км/ч.

Автор:
Светлана Манько