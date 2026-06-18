- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина и Великобритания обновили Меморандум о налоговом сотрудничестве
Государственная налоговая служба продолжает развивать стратегическое партнерство с Налоговой и таможенной службой Великобритании. Ведомства официально подписали обновленный Меморандум о взаимопонимании, определяющий конкретные шаги взаимодействия на ближайшие три года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.
Подписанными экземплярами документа обменялись глава ГНС Леся Карнаух и директор HMRC по бизнесу, активам и международному сотрудничеству Лиззи Арнольд. Руководитель украинского ведомства отметила, что эта договоренность является важным подтверждением общих обязательств, особенно учитывая ранее заключенное масштабное 100-летнее Соглашение о партнерстве между двумя государствами.
Ключевые приоритеты на ближайшие три года
Обновленный документ фокусируется на трансформационных процессах и внедрении современных подходов к администрированию. Среди главных приоритетов сотрудничества определены:
- регулирование и налогообложение криптоактивов;
- автоматический обмен налоговой информацией;
- усиление борьбы со схемами уклонения от уплаты налогов и сокращение налогового разрыва;
- повышение доверия плательщиков к налоговым органам;
- развитие внутренних коммуникаций
Для украинской стороны особую ценность имеет опыт британских коллег по внедрению риск-ориентированного подхода, развитию цифровых сервисов и применению поведенческих методов для повышения уровня налогового комплаенса (добровольного соблюдения правил). Совместная работа в этих сферах будет непосредственно способствовать реализации утвержденной Национальной стратегии доходов до 2030 года.
В ходе встречи Леся Карнаух также ознакомила британских партнеров с уникальным опытом ГНС по обеспечению непрерывной работы ведомства, стабильному наполнению государственного бюджета и предоставлению электронных услуг плательщикам в условиях полномасштабной войны.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская налоговая усиливает сотрудничество с Литвой и Латвией. Государственная налоговая служба Украины заключила аналогичные Меморандумы о сотрудничестве с налоговыми ведомствами балтийских стран в ходе официальной встречи генеральных директоров налоговых и таможенных администраций.