Украина и Великобритания обновили Меморандум о налоговом сотрудничестве

Государственная налоговая служба продолжает развивать стратегическое партнерство с Налоговой и таможенной службой Великобритании. Ведомства официально подписали обновленный Меморандум о взаимопонимании, определяющий конкретные шаги взаимодействия на ближайшие три года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Подписанными экземплярами документа обменялись глава ГНС Леся Карнаух и директор HMRC по бизнесу, активам и международному сотрудничеству Лиззи Арнольд. Руководитель украинского ведомства отметила, что эта договоренность является важным подтверждением общих обязательств, особенно учитывая ранее заключенное масштабное 100-летнее Соглашение о партнерстве между двумя государствами.

Ключевые приоритеты на ближайшие три года

Обновленный документ фокусируется на трансформационных процессах и внедрении современных подходов к администрированию. Среди главных приоритетов сотрудничества определены:

регулирование и налогообложение криптоактивов;

автоматический обмен налоговой информацией;

усиление борьбы со схемами уклонения от уплаты налогов и сокращение налогового разрыва;

повышение доверия плательщиков к налоговым органам;

развитие внутренних коммуникаций

Для украинской стороны особую ценность имеет опыт британских коллег по внедрению риск-ориентированного подхода, развитию цифровых сервисов и применению поведенческих методов для повышения уровня налогового комплаенса (добровольного соблюдения правил). Совместная работа в этих сферах будет непосредственно способствовать реализации утвержденной Национальной стратегии доходов до 2030 года.

В ходе встречи Леся Карнаух также ознакомила британских партнеров с уникальным опытом ГНС по обеспечению непрерывной работы ведомства, стабильному наполнению государственного бюджета и предоставлению электронных услуг плательщикам в условиях полномасштабной войны.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская налоговая усиливает сотрудничество с Литвой и Латвией. Государственная налоговая служба Украины заключила аналогичные Меморандумы о сотрудничестве с налоговыми ведомствами балтийских стран в ходе официальной встречи генеральных директоров налоговых и таможенных администраций.