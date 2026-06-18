Теневая схема с горючим: в Кривом Роге БЭБ закрыло восемь АЗС и изъяло имущества на 20 млн грн

На Днепропетровщине разоблачена организованная группа, которая наладила полный цикл незаконного производства и реализации горючего. В результате масштабной спецоперации детективы БЭБ изъяли из незаконного оборота горюче-смазочные материалы и оборудование ориентировочной стоимостью более 20 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Детали незаконной схемы

Следствием установлено, что в течение 2026 г. участники группы использовали нефтебазу в Кривом Роге для незаконного изготовления и хранения горючего без соответствующих лицензий и разрешительных документов.

В дальнейшем продукцию продавали через сеть автозаправочных станций за наличные средства. Для утаивания противоправной деятельности использовали фиктивные договоры, поддельные товарно-транспортные накладные, сертификаты качества и другие документы прикрытия.

В рамках спецоперации детективы БЭБ провели более 22 обысков на объектах производства, хранения и реализации горючего, в транспортных средствах и местах проживания фигурантов.

В ходе следственных действий изъяты следующие материалы: более 65 тыс. литров бензина неизвестного происхождения; свыше 9 тыс. литров дизельного горючего; свыше 12 тыс. литров компонентов для изготовления горючего; специализированное оборудование. Общий объем изъятых горюче-смазочных материалов и сырья составляет более 86 тыс. литров.

Также пресечена деятельность 8 автозаправочных станций, через которые осуществлялась реализация незаконно изготовленного горючего.

Бюро экономической безопасности Украины

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, имеющих отношение к функционированию незаконной схемы. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и сообщение фигурантам о подозрении.

Напомним, в апреле на Киевщине БЭБ ликвидировало незаконные заправки, получавшие горючее из нелегальной нефтебазы. Общая стоимость изъятых активов оценивается более чем в 6 миллионов гривен.