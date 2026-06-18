Тіньова схема з пальним: у Кривому Розі БЕБ закрило вісім АЗС та вилучило майна на 20 млн грн

На Дніпропетровщині викрито організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та реалізації пального. У результаті масштабної спецоперації детективи БЕБ вилучили з незаконного обігу паливно-мастильні матеріали та обладнання орієнтовною вартістю понад 20 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Деталі незаконної схеми

Слідством встановлено, що протягом 2026 року учасники групи використовували нафтобазу у Кривому Розі для незаконного виготовлення та зберігання пального без відповідних ліцензій та дозвільних документів.

Надалі продукцію збували через мережу автозаправних станцій за готівкові кошти. Для приховування протиправної діяльності використовували фіктивні договори, підроблені товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи прикриття.

У межах спецоперації детективи БЕБ провели понад 22 обшуки на об’єктах виробництва, зберігання та реалізації пального, у транспортних засобах та за місцями проживання фігурантів.

Під час слідчих дій вилучено такі матеріали: понад 65 тис. літрів бензину невідомого походження; понад 9 тис. літрів дизельного пального; понад 12 тис. літрів компонентів для виготовлення пального; спеціалізоване обладнання. Загальний обсяг вилучених паливно-мастильних матеріалів та сировини становить понад 86 тис. літрів.

Також припинено діяльність 8 автозаправних станцій, через які здійснювалася реалізація незаконно виготовленого пального.

Бюро економічної безпеки України

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування незаконної схеми. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучено майно та повідомлення фігурантам про підозру.

Нагадаємо,у квітні на Київщині БЕБ ліквідувало незаконні заправки, які отримували пальне з нелегальної нафтобази. Загальна вартість вилучених активів оцінюється у понад 6 мільйонів гривень.