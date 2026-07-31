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Уряд розподілив 1,6 млрд млн на професійну освіту, ліцеї та шкільне харчування
Кабінет Міністрів України спрямував понад 1,6 млрд грн на модернізацію технікумів, облаштування 130 майбутніх академічних ліцеїв та харчування молодших школярів у 8 прифронтових областях.
Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Понад 860 млн грн спрямовано на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти. Кошти підуть на реалізацію понад 100 проєктів у регіонах.
Модернізація профтехів та ліцеїв
Проєкт охоплює будівництво й оновлення навчальних об'єктів; створення нових майстерень і лабораторій; закупівлю сучасного обладнання; заходи з енергоефективності; забезпечення безпеки та безбар'єрності.
Також завершено розподіл субвенції у розмірі майже 700 млн грн для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України. На ці кошти придбають: навчальне, комп'ютерне та мультимедійне обладнання, меблі, оснащення для лабораторій природничих дисциплін та STEM.
Харчування школярів
Додатково передбачено 83,6 млн грн для допомоги громадам в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях:
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Чернігівській.
Кошти надані Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Загальний бюджет на харчування школярів у 2026 році становить 14,4 млрд грн.
Нагадаємо, у І півріччі 2026 року на фінансування сфери освіти в Україні спрямували 272,9 млрд грн. З цієї суми 151,7 млрд грн виділили безпосередньо з державного бюджету з урахуванням трансфертів.