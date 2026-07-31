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Уряд розподілив 1,6 млрд млн на професійну освіту, ліцеї та шкільне харчування

Сергій Корецький
Кабмін розподілив 1,6 млрд млн на професійну освіту та шкільне харчування / Урядовий портал

Кабінет Міністрів України спрямував понад 1,6 млрд грн на модернізацію технікумів, облаштування 130 майбутніх академічних ліцеїв та харчування молодших школярів у 8 прифронтових областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Понад 860 млн грн спрямовано на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти. Кошти підуть на реалізацію понад 100 проєктів у регіонах.

Модернізація профтехів та ліцеїв

Проєкт охоплює будівництво й оновлення навчальних об'єктів; створення нових майстерень і лабораторій; закупівлю сучасного обладнання; заходи з енергоефективності; забезпечення безпеки та безбар'єрності.

Також завершено розподіл субвенції у розмірі майже 700 млн грн для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України. На ці кошти придбають: навчальне, комп'ютерне та мультимедійне обладнання, меблі, оснащення для лабораторій природничих дисциплін та STEM.

Харчування школярів

Додатково передбачено 83,6 млн грн для допомоги громадам в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях:

  • Дніпропетровській; 
  • Запорізькій; 
  • Миколаївській; 
  • Одеській; 
  • Сумській; 
  • Харківській; 
  • Херсонській; 
  • Чернігівській.

Кошти надані Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Загальний бюджет на харчування школярів у 2026 році становить 14,4 млрд грн.

Нагадаємо, у І півріччі 2026 року на фінансування сфери освіти в Україні спрямували 272,9 млрд грн. З цієї суми 151,7 млрд грн виділили безпосередньо з державного бюджету з урахуванням трансфертів.

Автор:
Тетяна Ковальчук