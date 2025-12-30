Запланована подія 2

Школярі 1-11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування

харчоблок у школі
З вересня безкоштовне харчування отримуватимуть учні 1-11 класів / Depositphotos

По всій країні учні 1-11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування з 1 вересня 2026 року. На це передбачено 14,4 млрд грн з державного бюджету.

Як пише Delo.ua, про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд готує всі необхідні рішення для цього. Для реалізації першого етапу програми шкільного харчування спрямували майже 5,9 млрд грн субвенції громадам.

Свириденко зауважила, що загалом же у державному бюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 млрд грн.

Також окремо держава заклала кошти на модернізацію шкільних харчоблоків.

Очільниця уряду нагадала, що з початку 2025 року безкоштовне харчування діє для школярів 1-4 класів, а з вересня гарячі обіди почали отримувати й учні 1–11 класів у прифронтових громадах.

Станом на кінець грудня 2 млн дітей в Україні вже забезпечені безоплатним гарячим харчуванням

Автор:
Світлана Манько