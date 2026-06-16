Україна планує випустити 10 млн безпілотників до кінця року - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2026 року українські підприємства мають виготовити близько 10 млн безпілотників.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-України".

Про виробництво безпілотників

За його словами, у разі необхідності виробництво може бути збільшене вдвічі.

Зеленський також зазначив, що український оборонний сектор демонструє позитивні результати у сфері Miltech і має подальший потенціал для розвитку.

Водночас президент наголосив, що запроваджені санкції проти Росії вже почали діяти, однак їхній тиск залишається недостатнім для досягнення необхідного ефекту.

Нагадаємо, "Українська бронетехніка" уклала стратегічну угоду з виробником ракет Taurus. Вітчизняна компанія підписала Меморандум про стратегічне партнерство з європейським лідером у сфері складних систем озброєння MBDA, домовившись про спільну розробку військових програм, обмін технологіями та створення спільного підприємства.