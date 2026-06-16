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Украина планирует выпустить 10 млн беспилотников до конца года - Зеленский

война, дрон
Зеленский анонсировал рекордное производство беспилотников в Украине / Генеральный штаб ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца 2026 года украинские предприятия должны произвести около 10 млн беспилотников.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

О производстве беспилотников

По его словам, при необходимости производство может быть увеличено вдвое.

Зеленский также отметил, что украинский оборонный сектор демонстрирует положительные результаты в сфере Miltech и имеет дальнейший потенциал для развития.

В то же время президент подчеркнул, что введенные санкции против России уже начали действовать, однако их давление остается недостаточным для достижения требуемого эффекта.

Напомним, "Украинская бронетехника" заключила стратегическое соглашение с производителем ракет Taurus. Отечественная компания подписала Меморандум о стратегическом партнерстве с европейским лидером в сфере сложных систем вооружения MBDA, договорившись о совместной разработке военных программ, обмене технологиями и создании совместного предприятия.

Автор:
Ольга Опенько