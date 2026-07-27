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Малый и средний бизнес в 11 областях может получить финансирование на оборудование

бизнес
Предприниматели из прифронтовых областей могут получить средства на развитие производства / Depositphotos

В Украине приступили к приему заявок на финансирование малого и среднего бизнеса в 11 областях в рамках программы Bloom. Средства могут быть направлены на приобретение производственного оборудования, а преимущество при отборе получат проекты, создающие или сохраняющие рабочие места и имеющие социальное или экологическое влияние.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Подать заявку могут юридические лица разных форм собственности и физические лица-предприниматели, относящиеся к одной из следующих категорий:

  • внутренне перемещенные лица;
  • ветераны;
  • жители территорий, где ведутся или велись боевые действия.

Программа работает в следующих областях:

  • Черниговской;
  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Запорожский.

Заявки будут приниматься до 30 сентября 2026 года. Размер финансовой помощи – от 17 000 до 30 000 долларов США. Финансирование будут предоставляться в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка и позволят использовать на приобретение производственных основных средств.

Реализация бизнес-проекта должна продолжаться от трех до четырех месяцев.

Отбор участников будет проходить на конкурсной основе. При оценке будут учитываться:

  • потенциал бизнес-идеи;
  • создание или сохранение рабочих мест;
  • обоснованность потребности в финансировании;
  • социальное или экологическое влияние;
  • опыт ведения бизнеса;
  • реалистичность и устойчивость проекта;
  • деловую репутацию заявителя.

Приоритет будут иметь предприятия, работающие в сферах здравоохранения, реабилитации, психологической поддержки, образования, социального ухода, экологии, переработки и производства. Бизнес других отраслей также может принять участие, если его деятельность имеет заметный социальный эффект для общины.

Направление поддержки малого и среднего бизнеса реализует общественная организация West Ukraine Digital в рамках программы Bloom, которую финансирует правительство Великобритании.

Напомним,   в странские предприятия, понесшие убытки из-за войны, смогут привлечь до 150 млн грн льготного финансирования. Новое направление государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает кредитование под 0% в первые два года и призвано помочь бизнесу быстрее возобновить производство.

Автор:
Татьяна Гойденко