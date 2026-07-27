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Малый и средний бизнес в 11 областях может получить финансирование на оборудование
В Украине приступили к приему заявок на финансирование малого и среднего бизнеса в 11 областях в рамках программы Bloom. Средства могут быть направлены на приобретение производственного оборудования, а преимущество при отборе получат проекты, создающие или сохраняющие рабочие места и имеющие социальное или экологическое влияние.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.
Подать заявку могут юридические лица разных форм собственности и физические лица-предприниматели, относящиеся к одной из следующих категорий:
- внутренне перемещенные лица;
- ветераны;
- жители территорий, где ведутся или велись боевые действия.
Программа работает в следующих областях:
- Черниговской;
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Запорожский.
Заявки будут приниматься до 30 сентября 2026 года. Размер финансовой помощи – от 17 000 до 30 000 долларов США. Финансирование будут предоставляться в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка и позволят использовать на приобретение производственных основных средств.
Реализация бизнес-проекта должна продолжаться от трех до четырех месяцев.
Отбор участников будет проходить на конкурсной основе. При оценке будут учитываться:
- потенциал бизнес-идеи;
- создание или сохранение рабочих мест;
- обоснованность потребности в финансировании;
- социальное или экологическое влияние;
- опыт ведения бизнеса;
- реалистичность и устойчивость проекта;
- деловую репутацию заявителя.
Приоритет будут иметь предприятия, работающие в сферах здравоохранения, реабилитации, психологической поддержки, образования, социального ухода, экологии, переработки и производства. Бизнес других отраслей также может принять участие, если его деятельность имеет заметный социальный эффект для общины.
Направление поддержки малого и среднего бизнеса реализует общественная организация West Ukraine Digital в рамках программы Bloom, которую финансирует правительство Великобритании.
Напомним, в странские предприятия, понесшие убытки из-за войны, смогут привлечь до 150 млн грн льготного финансирования. Новое направление государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает кредитование под 0% в первые два года и призвано помочь бизнесу быстрее возобновить производство.