ЕС может отказаться от пакетных санкций против России

Европейский Союз рассматривает возможность изменить подход к принятию санкций против России после спора с Грецией. Во избежание вето со стороны отдельных стран-членов Брюссель может отказаться от масштабных пакетов в пользу точечных ограничений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

При согласовании 21-го пакета санкций ЕС планировал ограничить вывоз сжиженного природного газа (LNG) из российского проекта "Арктик LNG". Однако Греция выступила против этого решения. Основным поставщиком специальных танкеров ледового класса для проекта является греческая компания Dynagas, принадлежащая миллиардеру Йоргосу Прокопиу.

Афины объяснили свою позицию тем, что Россия найдет другие суда для транспортировки газа, а Евросоюз просто отдаст прибыльный бизнес конкурентам. В результате Греция заблокировала это ограничение.

После этого европейские должностные лица начали обсуждать отказ от концепции крупных пакетов. По словам издания, существует вероятность того, что этот пакет санкций станет последним в его привычном формате, поскольку такой подход больше не демонстрирует эффективности.

Преимущества и риски нового подхода

Скорость и отсутствие огласки: приверженцы идеи считают, что точечные ограничения можно будет быстро утверждать Советом ЕС без лишнего публичного ажиотажа. В таком случае возражения в одном мероприятии не будут блокировать весь комплекс решений.

Потеря ощущения общей ответственности: в то же время часть дипломатов предостерегает, что пакетный подход позволял странам видеть, что экономические последствия санкций распределяются между несколькими государствами, а это облегчало достижение компромисса.

Напомним, перед тем, как ЕС одобрил 21-й пакет санкций, сообщалось, что Евросоюз не мог согласовать новые ограничения против РФ из-за споров по внутренним экономическим интересам отдельных государств-членов.