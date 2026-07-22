ЕС не может одобрить 21-й пакет санкций против РФ из-за споров по газу

Послы стран Европейского Союза 22 июля снова собрались в Брюсселе, чтобы попытаться окончательно согласовать 21 пакет санкций против России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Достижению договоренностей мешали споры из-за внутренних экономических интересов отдельных государств-членов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Пока разногласия удалось сузить, а главным оппозиционером новых ограничений остается Греция. Правительство в Афинах выступает против предложения запретить европейским компаниям переваливать российский сжиженный природный газ (LNG) для третьих стран, что тормозит принятие всего пакета.

Дипломаты обсуждают несколько сценариев выхода из тупика. Среди них — введение 24-месячного переходного периода до вступления в силу ограничений, возможность продления действующих контрактов или полный отказ от запрета на перевалку LNG.

Угроза для ценового ограничения на нефть

На минувшей неделе блок уже был вынужден временно продлить действие ценового ограничения на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель до 23 июля, поскольку не смог согласовать другие элементы санкционного пакета. Если это ограничение не будет продолжено снова, потолок цен вырастет в соответствии с глобальными рыночными ставками, что принесет дополнительные доходы Москве.

Переговоры проходят на фоне того, как мировые цены на нефть превысили $95 за баррель из-за эскалации войны США и Израиля против Ирана. По словам чиновников, ограничения цен на нефть могут продлить снова отдельным решением, даже если общий пакет санкций не будет принят.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз ищет выход из тупика относительно нового, 21-го пакета санкций против России. Переговоры между странами-членами заблокированы из-за разногласий вокруг ограничений на российский сжиженный природный газ (LNG) и сохранения потолков цен на нефть.