В Евросоюзе растет сопротивление введению новых санкций против России

Готовность стран Европейского Союза принимать новые санкции против России стремительно тает: Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требуют исключения для собственных компаний или вообще блокируют предложенные меры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС, участвующих в переговорах по 21 пакету санкций ЕС против РФ.

Поскольку санкции ЕС нуждаются в единодушии всех членов, любое вето блокирует пакет целиком: на прошлой неделе послы стран ЕС провели четыре дня переговоров в Брюсселе, так и не придя к согласию.

"Моральный императив здесь работает все меньше, — заявил один из дипломатов, вовлеченных в переговоры. — Столицы единодушно говорят о жесткой риторике и солидарности, но когда доходит до дела, все растворяется".

Каждая страна отстаивает свой узкий интерес. Греция блокирует пакет через компанию Dynagas греческого судовладельца Георгия Прокопиу, перевозящую российский сжиженный газ. Португалия и Германия требуют устранить запрет на покупку российской рыбы ради собственной перерабатывающей отрасли. Франция и Италия хотят смягчить запрет на выдачу виз русским военным, воевавшим против Украины. Австрия в очередной раз настаивает на разморожении €2 млрд активов на компенсацию Raiffeisen Bank за штраф, наложенный Москвой.

"Это серьезный кризис для всего санкционного подхода, - отметил один из дипломатов. - Если все потребуют исключений и лазейок, то в конце каждый пакет санкций станет просто пустой коробкой".

Показательный и психологический момент: датский Carlsberg и финский Fortum в свое время уже потеряли миллиарды, свернув бизнес в России под давлением санкций. Теперь страны, чьи компании заплатили эту цену, все больше раздражает то, что другие члены ЕС защищают собственные доходы от российского бизнеса и одновременно требуют от них солидарности.

Отметим, что новый пакет санкций предусматривает удар по российским банкам, криптовалютным сетям и оборонным предприятиям, а также пересмотр механизма ценового потолка на нефть.