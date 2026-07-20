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В Евросоюзе растет сопротивление введению новых санкций против России

флаг ЕС
Страны ЕС выбирают бизнес вместо новых санкций против России, подрывая поддержку Украины

Готовность стран Европейского Союза принимать новые санкции против России стремительно тает: Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требуют исключения для собственных компаний или вообще блокируют предложенные меры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС, участвующих в переговорах по 21 пакету санкций ЕС против РФ.

Поскольку санкции ЕС нуждаются в единодушии всех членов, любое вето блокирует пакет целиком: на прошлой неделе послы стран ЕС провели четыре дня переговоров в Брюсселе, так и не придя к согласию.

"Моральный императив здесь работает все меньше, — заявил один из дипломатов, вовлеченных в переговоры. — Столицы единодушно говорят о жесткой риторике и солидарности, но когда доходит до дела, все растворяется".

Каждая страна отстаивает свой узкий интерес. Греция блокирует пакет через компанию Dynagas греческого судовладельца Георгия Прокопиу, перевозящую российский сжиженный газ. Португалия и Германия требуют устранить запрет на покупку российской рыбы ради собственной перерабатывающей отрасли. Франция и Италия хотят смягчить запрет на выдачу виз русским военным, воевавшим против Украины. Австрия в очередной раз настаивает на разморожении €2 млрд активов на компенсацию Raiffeisen Bank за штраф, наложенный Москвой.

"Это серьезный кризис для всего санкционного подхода, - отметил один из дипломатов. - Если все потребуют исключений и лазейок, то в конце каждый пакет санкций станет просто пустой коробкой".

Показательный и психологический момент: датский Carlsberg и финский Fortum в свое время уже потеряли миллиарды, свернув бизнес в России под давлением санкций. Теперь страны, чьи компании заплатили эту цену, все больше раздражает то, что другие члены ЕС защищают собственные доходы от российского бизнеса и одновременно требуют от них солидарности.

Отметим, что новый пакет санкций предусматривает удар по российским банкам, криптовалютным сетям и оборонным предприятиям, а также пересмотр механизма ценового потолка на нефть.

Автор:
Светлана Манько