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У Євросоюзі зростає спротив запровадженню нових санкцій проти Росії

прапор ЄС
Країни ЄС обирають бізнес замість нових санкції проти Росії, підриваючи підтримку України

Готовність країн Європейського Союзу ухвалювати нові санкції проти Росії стрімко тане: Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія і Португалія вимагають виняток для власних компаній або взагалі блокують запропоновані заходи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times із посиланням на п'ятьох дипломатів ЄС, які беруть участь у переговорах щодо 21 пакету санкцій ЄС проти РФ.

Оскільки санкції ЄС потребують одностайності всіх членів, будь-яке вето блокує пакет цілком: минулого тижня посли країн ЄС провели чотири дні перемовин у Брюсселі, так і не дійшовши згоди.

"Моральний імператив тут працює дедалі менше, — заявив один із дипломатів, залучених до перемовин. — Столиці одностайно говорять про жорстку риторику й солідарність, але коли доходить до справи, усе розчиняється".

Кожна країна відстоює свій вузький інтерес. Греція блокує пакет через компанію Dynagas грецького судновласника Георгія Прокопіу, яка перевозить російський зріджений газ. Португалія і Німеччина вимагають прибрати заборону на купівлю російської риби заради власної переробної галузі. Франція та Італія хочуть пом'якшити заборону на видачу віз російським військовим, які воювали проти України. А Австрія вкотре наполягає на розмороженні €2 млрд активів на компенсацію Raiffeisen Bank за штраф, накладений Москвою.

"Це серйозна криза для всього санкційного підходу, — зазначив один з дипломатів. — Якщо всі вимагатимуть винятків і лазівок, то в кінці кожен пакет санкцій стане просто порожньою коробкою".

Показовий і психологічний момент: данська Carlsberg і фінська Fortum свого часу вже втратили мільярди, згорнувши бізнес у Росії під тиском санкцій. Тепер країни, чиї компанії заплатили цю ціну, дедалі більше дратує те, що інші члени ЄС захищають власні прибутки від російського бізнесу — і водночас вимагають від них солідарності.

Зауважимо, новий пакет санкцій передбачає удар по російських банках, криптовалютних мережах і оборонних підприємствах, а також перегляд механізму цінової стелі на нафту.

Автор:
Світлана Манько