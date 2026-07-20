У Євросоюзі зростає спротив запровадженню нових санкцій проти Росії

Готовність країн Європейського Союзу ухвалювати нові санкції проти Росії стрімко тане: Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія і Португалія вимагають виняток для власних компаній або взагалі блокують запропоновані заходи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times із посиланням на п'ятьох дипломатів ЄС, які беруть участь у переговорах щодо 21 пакету санкцій ЄС проти РФ.

Оскільки санкції ЄС потребують одностайності всіх членів, будь-яке вето блокує пакет цілком: минулого тижня посли країн ЄС провели чотири дні перемовин у Брюсселі, так і не дійшовши згоди.

"Моральний імператив тут працює дедалі менше, — заявив один із дипломатів, залучених до перемовин. — Столиці одностайно говорять про жорстку риторику й солідарність, але коли доходить до справи, усе розчиняється".

Кожна країна відстоює свій вузький інтерес. Греція блокує пакет через компанію Dynagas грецького судновласника Георгія Прокопіу, яка перевозить російський зріджений газ. Португалія і Німеччина вимагають прибрати заборону на купівлю російської риби заради власної переробної галузі. Франція та Італія хочуть пом'якшити заборону на видачу віз російським військовим, які воювали проти України. А Австрія вкотре наполягає на розмороженні €2 млрд активів на компенсацію Raiffeisen Bank за штраф, накладений Москвою.

"Це серйозна криза для всього санкційного підходу, — зазначив один з дипломатів. — Якщо всі вимагатимуть винятків і лазівок, то в кінці кожен пакет санкцій стане просто порожньою коробкою".

Показовий і психологічний момент: данська Carlsberg і фінська Fortum свого часу вже втратили мільярди, згорнувши бізнес у Росії під тиском санкцій. Тепер країни, чиї компанії заплатили цю ціну, дедалі більше дратує те, що інші члени ЄС захищають власні прибутки від російського бізнесу — і водночас вимагають від них солідарності.

Зауважимо, новий пакет санкцій передбачає удар по російських банках, криптовалютних мережах і оборонних підприємствах, а також перегляд механізму цінової стелі на нафту.