Китай запускає перший регулярний контейнерний маршрут через Арктику

Китайська компанія Sealegend Shipping запускає перший регулярний контейнерний маршрут до Європи через Арктику Північним морським шляхом. Російська державна корпорація з атомної енергії “Росатом” вже видала дозволи на прохід семи судам цим маршрутом.

Як пише Delo.ua, про це повідомило видання Financial Times

Зазначається, що рейси новим маршрутом будуть щотижневими. Він проходитиме вздовж північного узбережжя Росії на шляху між Нінбо на східному узбережжі Китаю та Філікстоу у Великій Британії. Компанія назвала цей маршрут "Крижаним Шовковим шляхом" – на честь "Шовкового шляху", який свого часу сполучав Китай та Європу.

З середини серпня до кінця жовтня заплановано вісім рейсів.

Першим за маршрутом 12 серпня вирушить контейнеровоз Dubai Tower. Він прибуде до Великобританії 5 вересня.

Цей маршрут дозволяє уникати небезпечних місць, як Червоне море, де зберігаються високі ризики для безпеки. А танення арктичного льоду робить маршрут досить перспективним, хоча жорстке російське регулювання, суворі умови та обмежена рятувальна інфраструктура все ще становлять проблеми, зазначає видання.

Традиційно вантажі з Китаю до Європи доставлялися через Суецький канал, що займало близько 40 днів. Прохід навколо Мису Доброї Надії тривав ще довше. А перевезення залізничним маршрутом триває близько 25 днів і поступається морській доставці за обсягом та вартістю.

Нагадаємо, Китай приєднався до західних санкцій щодо постачання Росії технологій для будівництва суден арктичного класу, які могли б здійснювати навігацію Північним морським шляхом.