Мобільні АЗС замість звичайних: в Україні готують нові правила продажу пального

В Україні готують законопроєкт, який дозволить офіційно продавати пальне з мобільних автозаправних комплексів у громадах, де стаціонарні АЗС зруйновані або їхня робота небезпечна.

Як пише Delo.ua, про це повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, йдеться насамперед про прифронтові території Сумської та Чернігівської областей, де вже є громади без жодної вцілілої стаціонарної заправки.

Водночас частина операторів не хоче відновлювати зруйновані об'єкти, оскільки вони можуть знову стати цілями російських атак.

Як планують вирішувати проблему

Василевська-Смаглюк розповіла, що Міністерство фінансів разом із Державною податковою службою, органами місцевого самоврядування та представниками паливного бізнесу напрацьовує законопроєкт про пересувні заправні комплекси.

Його мета – створити законодавчі умови для легального продажу пального з мобільних АЗС у громадах, де стаціонарні заправки були знищені або їхня експлуатація становить небезпеку для людей.

У Мінфіні очікують, що найближчим часом вдасться завершити підготовку законодавчих змін і передати їх до Верховної Ради.

Йдеться не лише про можливість фізично привозити пальне автомобілями-цистернами. Потрібно також визначити правила його продажу, державного контролю та оподаткування, щоб мобільні заправні комплекси могли працювати легально.

Відсутність АЗС, своєю чергою, ускладнює життя місцевим жителям та роботу підприємств, яким потрібне пальне для транспорту і техніки. Мобільний формат має дозволити забезпечувати громади пальним без постійного відновлення великих стаціонарних об'єктів.

Удари Росії по АЗС

Російські війська змінили тактику і почали системно випалювати українські АЗС.

За останні місяці від масованих російських атак на паливну інфраструктуру в Україні пошкоджень зазнали близько 200 автозаправних станцій, тому графік їхньої роботи зазнає скорочень, а сервісна складова у небезпечних зонах тимчасово зникає.

Як паливний ринок адаптується до нових ударів, чому стаціонарний захист не працює проти дронів і як застарілі норми закону заважають запустити мобільні заправки там, де вони життєво необхідні, читайте в матеріалі Delo.ua.