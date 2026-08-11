Мобильные АЗС вместо обычных: в Украине готовят новые правила продажи топлива

В Украине готовят законопроект, который позволит официально продавать топливо с мобильных автозаправочных комплексов в общинах, где разрушены стационарные АЗС или их работа опасна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила нардепка Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, речь идет прежде всего о прифронтовых территориях. Сумской и Черниговской областей, где уже есть общины без уцелевшей стационарной заправки.

В то же время, часть операторов не хочет восстанавливать разрушенные объекты, поскольку они могут снова стать целями российских атак.

Как планируют решать проблему

Василевская-Смаглюк рассказала, что Министерство финансов вместе с Государственной налоговой службой, органами местного самоуправления и представителями топливного бизнеса нарабатывает законопроект о передвижных заправочных комплексах.

Его цель – создать законодательные условия для легальной продажи горючего с мобильных АЗС в общинах, где стационарные заправки были уничтожены или их эксплуатация представляет опасность для людей.

В Минфине ожидают, что в ближайшее время удастся завершить подготовку законодательных изменений и передать их Верховной Раде.

Речь не только о возможности физически привозить горючее автомобилями-цистернами. Следует также определить правила его продажи, государственного контроля и налогообложения, чтобы мобильные заправочные комплексы могли работать легально.

Отсутствие АЗС, в свою очередь, усложняет жизнь местным жителям и работу предприятий, нуждающихся в топливе для транспорта и техники. Мобильный формат должен позволить обеспечивать общество горючим без постоянного восстановления больших стационарных объектов.

Удары России по АЗС

Российские войска сменили тактику и начали системно выжигать украинские АЗС.

За последние месяцы от массированных российских атак на топливную инфраструктуру в Украине повреждения получили около 200 автозаправочных станций, поэтому график их работы испытывает сокращения, а сервисная составляющая в опасных зонах временно исчезает.

Как топливный рынок адаптируется к новым ударам, почему стационарная защита не работает против дронов и как устаревшие нормы закона мешают запустить мобильные заправки там, где они жизненно необходимы, читайте в материале Delo.ua.