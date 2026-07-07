Месть за НПЗ: оккупанты бьют минимум по две АЗС в Украине в день

Российские войска изменили тактику и начали системно выжигать украинские АЗС в прифронтовой зоне — с апреля российские дроны попали уже более чем в 180 станций. Как топливный рынок адаптируется к новым ударам, почему стационарная защита не работает против дронов и как устаревшие нормы закона мешают запустить мобильные заправки там, где они жизненно необходимы.

Сколько заправок разрушили россияне

В то время как Украина наращивает удары по российским НПЗ , россияне активизировали удары по украинским АЗС. Сейчас больше всего страдают заправки именно в прифронтовых регионах. По оценке аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко , с 1 апреля по 5 июля прилеты были зафиксированы на 183 АЗС. Больше всего пострадали заправки государственной компании "Укрнафта", в которой атаковали 59 автозаправочных станций. Остальные бренды также под ударом. В крупной общенациональной сети АЗС OKKO было атаковано 9 АЗС, у их коллег из WOG - 18, "БРСМ-Нефть" - 8, Marshal - 17, BVS - 14, Amic - 14, UPG - 4.

Таким образом, российские военные с апреля разрушают около 2 заправок в день, тогда как раньше, по словам Сиренко, они уничтожали 1-2 АЗС в неделю. Эксперт говорит, что сейчас в прифронтовой зоне несколько городов, где работающих АЗС нет вообще. Одним из таких городов является Тростянец Сумской области, который находится в 30 км от линии боевого столкновения.

"Удары по прифронтовым АЗС были достаточно ожидаемыми, и это вполне может распространиться на другие регионы. Первым признаком являются удары по автозаправочным комплексам на трассах", - говорит Сиренко.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, из-за ударов по АЗС на прифронтовых территориях сейчас есть риск, что эти регионы останутся вообще без горючего, поскольку россияне их целенаправленно выжигают. А противостоять этим ударам довольно сложно, поскольку сетка может защитить от удара FPV-дрона, но от атаки "Шахедов" или "Молнии" это уже не поможет.

"Защитить АЗС можно только военными средствами, но обеспечить эту защиту для сотен объектов нереально. Очевидно, людям просто придется ехать за горючим дальше", - отмечает Куюн.

При этом он отмечает, что россияне масштабируют атаки и удары по украинским АЗС уже фиксируют на Полтавщине, Днепропетровщине и Киевщине. Хотя, вероятно, западной части страны эта угроза пока не коснется.

Как обеспечить прифронтовые области топливом

Наиболее очевидным способом продавать топливо в прифронтовых регионах в условиях прилетов по стационарным АЗС являются мобильные заправочные станции. Но здесь добросовестные ритейлеры столкнутся с регуляторными барьерами. Во-первых, профильный закон определяет место розничной торговли горючим как объект недвижимого имущества или единый (цельный) имущественный комплекс, на территории которого расположено технологическое оборудование для приемки, хранения и розничной торговли горючим. А вот автоцистерна на колесах – это не недвижимость.

Каждая точка пролива горючего представляет собой акцизный состав с обязательными зарегистрированными равномерами и расходомерами-счетчиками, и система электронного мониторинга топлива СЕАРП рассчитана на стационарные хранилища с координатами. Конечно, законом предусмотрена возможность продавать топливо бензовозами, но это касается только оптовых операций В2В, а заправлять машины с бензовоза запрещено. Кроме того, розничная продажа горючего разрешена только при наличии лицензии, которая выдается отдельно на каждое место торговли, а реализация горючего (кроме потребительской тары до 5 литров) разрешена только на лицензированных АЗС.

Все эти регуляции являются наследием реформы 2019 года, когда власти решили активно бороться с нелегальными АЗС. Но даже без этих регуляций остаются вопросы государственных строительных норм для АЗС (санитарные разрывы от жилья, противопожарные расстояния, оборудование заводского изготовления, сертифицированное в Украине), отвод земельного участка с соответствующим целевым назначением, разрешение на выполнение работ повышенной опасности, выводы ГСЧС и экологические требования.

Впрочем, эксперты убеждены, что других вариантов преодолеть дефицит топлива в регионах прифронтовых практически нет. По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, защитить АЗС военным путем почти невозможно, поскольку для всех АЗС регионов, близких к линии боевого столкновения, просто не хватит мобильных огневых групп.

"То, что заправки в прифронтовых регионах закроются — вопрос времени. Дальше население или самое начнет поставлять друг другу горючее в канистрах с большими наценками, или же это будут делать топливные компании, которых можно будет контролировать. Для этого нужно разрешить мобильный формат работы АЗС: бочками, канистрами и бензовозами" , — сказал он.

По его словам, передвижные АЗС могут переезжать во время воздушной тревоги, поэтому они не будут столь уязвимы для дронов типа "Герань" или "Молния", работающих по фиксированным координатам.

Сиренко тоже считает, что передвижные АЗС могут решить топливный вопрос в прифронтовых регионах. Но он отмечает, что для реализации горючего нужно дать право продавать топливо с мобильных АЗС только тем компаниям, которые потеряли свою заправку. При этом это должно происходить под контролем местных военных администраций. В противном случае, по мнению эксперта, будет хаос и борьба между мелкими оптовиками.

"Если компания имела все разрешения для АЗС, лицензию, уплачивала авансом налог на прибыль, то она может сделать передвижной пункт продажи горючего и продавать его прямо на месте своей разрушенной заправочной станции. А во время воздушной тревоги такая передвижная станция едет в безопасное место. Реализовать это технически возможно, но пока такой подход встречен".

Эксперт отмечает, что пострадавшим в результате российских атак топливным ритейлерам стоило бы дать определенные льготы для работы в прифронтовых регионах. В частности, их можно было бы освободить от уплаты авансового налога на прибыль, поскольку в прифронтовой зоне доходы намного ниже, а расходы гораздо больше.

Будет ли в Украине дефицит топлива

В отличие от страны-агрессора, в Украине проблемы с горючим начались сразу после вторжения в 2022 году. Ранее большая часть нефтепродуктов в Украину поставлялась из России и Беларуси, а также морем (более года оставалось заблокированным). На эти направления приходилось 60% бензина и 85% дизтоплива.

К тому же, в первые месяцы полномасштабной войны российские военные систематически избивали по украинским нефтебазам . Также регулярные удары испытывал единственный крупный нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ. Это все спровоцировало топливный кризис в Украине весной 2022 года, когда горючего на АЗС либо не было совсем, либо оно обошлось очень дорого. К осени того же года топливным ритейлерам удалось преодолеть дефицит топлива, когда они диверсифицировали поставки через западные границы, а также изменили логистику и отказались от хранения топлива на нефтебазах. С тех пор украинский топливный рынок работает "из колес", а самые большие запасы топлива хранятся на АЗС, которых в стране около 6 тысяч. Это делает нашу ситуацию принципиально отличной от российской, где вся логистика топлива была ориентирована на местное производство и экспорт. Также следует понимать, что дефицит горючего в прифронтовой зоне не коснется украинских военных, поскольку топливные запасы сил обороны формируются и сохраняются отдельно.

Вопреки тому, что россияне системно охотятся на украинские АЗС, мы вряд ли увидим полноценный топливный кризис и очереди на заправках. Но систематические удары уже являются проблемой в прифронтовых регионах. И решить ее можно только изменением нормативки, с чем власти пока не спешат.