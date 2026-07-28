100% пошлины: Сенат США согласовал новые жесткие санкции против покупателей российской нефти

В США двухпартийная группа сенаторов объявила о достижении соглашения о долгожданном законопроекте, который предоставит президенту Дональду Трампу расширенные полномочия по введению ограничений против основных покупателей российских энергоносителей и Ирана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Инициативу, которую ранее отстаивал покойный сенатор Линдси Грэм, уже поддержал Белый дом, а процедурное голосование в Сенате запланировано на вторник поздно вечером.

Законопроект распространяет ограничения на экспорт российской нефти и газа и дает главе государства право вводить дополнительные тарифы против пяти крупнейших покупателей сырья из РФ, а также против пяти стран, способствующих обходу санкций.

В частности, документ позволяет внедрить общую пошлину до 500% на импорт российских товаров в США и дополнительную 100% пошлину для крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Внесенные в момент изменения ограничивают эти новые тарифные полномочия пятилетним сроком.

Торговые риски

Утверждение документа может осложнить и так хрупкие торговые отношения Вашингтона с Пекином и Нью-Дели, которые остаются основными импортерами российской нефти. В то же время, часть демократов выступает против инициативы, поскольку опасается использование этих норм как обоснования для введения широких протекционистских пошлин.

Ранее Белый дом предоставлял временные исключения для торговли нефтью из-за давления на рынки, вызванного блокированием Ормузского пролива. Однако срок действия этих послаблений уже истек, что восстанавливает жесткую повестку дня.

Продление санкций против Ирана и сроки принятия

Документ также продолжает действие Закона о санкциях против Ирана в 1996 году до 2031 года, сохраняющего юридические основания для применения вторичных экономических ограничений против иностранных компаний за бизнес с Тегераном.

Рассмотрение законопроекта проходит на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом и американскими законодателями.

Документ имеет высокие шансы на одобрение Сенатом на текущей неделе, однако Палата представителей рассмотрит его уже после августовских каникул в сентябре.

Законопроект об "адских" санкциях против РФ

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о вторичные санкции против России, инициатором которого был усопший сенатор Линдси Грэм.

Еще в конце прошлого года в Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ с целью дальнейшего ослабления Москвы на фоне ее войны с Украиной.

Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.