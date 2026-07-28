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ЕС колеблется по поводу санкций против ирландского завода, поставляющего сырье для ВПК России

Aughinish Alumina
ЕС колеблется по поводу санкций против ирландского завода, поставляющего сырье для ВПК России/Фото: irishtimes.com

Чиновники Европейского Союза затрудняются введение ограничений против глиноземного завода Aughinish Alumina, обвиняемого в поставке сырья для российского оборонно-промышленного комплекса. В Брюсселе опасаются, что санкции могут отрезать критически важную поставку сырья для европейских производителей алюминия, обслуживающих автомобильную, оборонную отрасли и энергосети.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Завод Aughinish Alumina входит в состав российского конгломерата "Русал", основанного подсанкционным олигархом Олегом Дерипаской. Предприятие обеспечивает около 37% металлургического глинозема, потребляемого промышленностью Европы.

По словам чиновников ЕС, введение ограничений против завода пока маловероятно, поскольку это поставит под угрозу жизнеспособность самого предприятия и создаст дефицит сырья в самом Евросоюзе.

По данным расследования правительства Ирландии, за первые пять месяцев 2026 года завод направил 52% своей продукции в Россию, а 34% — во Францию, Швецию и Нидерланды. В то же время экспорт предприятия в РФ в период с 2022 по 2025 год рос.

Несмотря на это, власти Ирландии заявили, что не выявили достаточных доказательств прямой поставки продукции завода для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Ожидается, что Брюссель не вернется к обсуждению возможных санкций против поставок глинозема до конца августа, поскольку для введения каких-либо ограничений ЕС необходимо сначала найти альтернативные источники поставок сырья и получить единодушное согласие всех 27 стран-членов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ввести санкции против завода российского олигарха в Ирландии. Во время визита в Дублин он отметил необходимость ограничений против Aughinish Alumina, принадлежащего компании "Русал" подсанкционного олигарха Олега Дерипаски.

В то же время Ирландия призывает ЕС не вводить санкции против российского завода из-за нехватки сырья. Правительство страны призвало Брюссель учесть потребности Евросоюза в сырье для производства алюминия при рассмотрении каких-либо ограничений в отношении предприятия.

Автор:
Максим Кольц